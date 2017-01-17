"Нафтогазвыдобування" начало бурение новой скважины на Семиренковском месторождении

ЧАО "Нафтогазвыдобування", входящее в "ДТЭК Нафтогаз", начало бурение новой скважины №34 на Семиренковском газоконденсатном месторождении, сообщила пресс-служба компании.

"Скважина будет наклонно-направленной, ее глубина составит 5628 метров... Работы по бурению, исследованию и испытанию скважины планируется осуществить за сравнительно короткий срок - в целом 160 суток", - говорится в сообщении.

Бурение осуществляется станком, оснащенным системой верхнего привода (Top Drive), буровыми насосами мощностью 1300 лошадиных сил и 4-х ступенчатой системой очистки. По данным компании, при выполнении работ будет применен безамбарный метод, подразумевающий полный отказ от размещения каких-либо отходов на месте проведения работ.

"ДТЭК Нафтогаз" - операционная компания, отвечающая за нефтегазовое направление в структуре энергетического холдинга ДТЭК. В портфель активов "ДТЭК Нафтогаз" входят "Нафтогазвыдобування" и "Нефтегазразработка", ведущие разведку и добычу углеводородов на трех лицензионных участках в Полтавской и Харьковской областях.

ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы "Систем кэпитал менеджмент" (СКМ) Рината Ахметова.

При этом начинал он с 25% в структуре собственности гиганта (сейчас у него там, согласно последним данным, 60% акций).

В начале 2000-х годов компанией также владел Петр Порошенко.

В 2015-м нардеп Нестор Шуфрич обвинил Порошенко в "наглых" попытках вернуть свою долю в "Нафтогазвыдобування".

В 2012-2013 годах за "Нафтогазвыдобування" боролось и окружение Януковича.

По открытым данным, "Нафтогазвыдобування" было основано в 1999 году Николаем Рудьковским в партнерстве с Порошенко. Со временем 50%-ная доля Порошенко в проекте перешла Шуфричу.

"Нафтогазвыдобування" является лидером в группе негосударственных компаний, она разрабатывает участки на двух месторождениях в Полтавской области - Семиренковском и Мачухском. Доказанные запасы природного газа там составляют 20 миллиардов кубометров.

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