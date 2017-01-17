МВФ спрогнозировал цену нефти на ближайшие два года

Цены на нефть в 2017-2018 гг. продолжат повышаться, однако их темпы роста несколько отличаются от ранее озвученных прогнозов. Об этом отмечается в докладе МВФ "Перспективы развития мировой экономики", выпущенном в понедельник.
"Средняя цена нефти в долларах США за баррель составляла 42,7 доллара в 2016 году; предполагаемая цена, основанная на фьючерсных рынках (по состоянию на 6 декабря 2016 года), составляет 51,2 доллара США в 2017 году и 53,0 доллара США в 2018 году", - отмечается в документе.
Цены на нефть в течение последних недель "повысились благодаря соглашению между основными производителями нефти по ограничению предложения".
При этом, исходя из таблицы, видно, что, по прогнозам, цена на нефть поднимется в 2017 году на 19,9 доллара США, что на 2 доллара выше предыдущих прогнозов. Однако в 2018 году рост уменьшится до 3,6 доллара, что ниже на 1,2 доллара, чем предусматривалось годом ранее.
Напомним, минэнерго США прогнозирует, что к 2040 году цена барреля нефти составит 141 доллар.
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