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NEWSru.ua // Экономика // Вторник, 17 января 2017 г.
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Нардеп обнародовал перечень госпредприятий и учреждений, которые работают с российскими банками
время публикации: 17 января 2017 г., 23:08
последнее обновление: 17 января 2017 г., 23:19
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Народный депутат из УКРОПа Виталий Куприй на своей странице в сети Facebook обнародовал список украинских государственных предприятий и учреждений, которые пользуются услугами российских банков

Народный депутат из УКРОПа Виталий Куприй на своей странице в сети Facebook обнародовал список украинских государственных предприятий и учреждений, которые пользуются услугами российских банков.

В нем, в частности, государственные гиганты "Укрзализныця", "Укрэнерго", "Администрация морских портов Украины", "Государственное космическое агентство Украины", ряд угольных предприятий и структуры "Укроборонпрома".

Фигуранты перечня обслуживаются в банках, контролируемых Российской Федерацией, имеют в них зарплатные проекты, открытые счета и средства на них, кредитные линии и задолженности. Среди банков, которые предоставляют услуги украинским госструктурам, – "Сбербанк", "Проминвестбанк", "Альфа-Банк", "БМ Банк", "ВТБ Банк".

"Это не только делает зависимыми от агрессора наши государственные компании, но и создает настоящую угрозу национальной безопасности Украины", – подчеркнул Куприй.

Нардеп также призвал власти положить конец такой позорной ситуации.

Напомним, в ноябре прошлого года Виталий Куприй зарегистрировал в Верховной Раде проект постановления "О прекращении сотрудничества государственных и коммунальных предприятий с банками страны-агрессора" (№ 5383).

По словам политика, Украина должна применить этот механизм влияния на Российскую Федерацию, ведь расширение санкций не дает желаемого результата. В проекте постановления предлагается рекомендовать Кабинету Министров запретить сотрудничество государственных и коммунальных предприятий с дочерними структурами российских банков, провести инвентаризацию счетов таких предприятий и учреждений в банках, контролирующихся РФ. После этого НБУ должен обеспечить рефинансирование украинских банков, готовых взять на себя кредитные обязательства государственных и коммунальных предприятий в российских финучреждениях. Кроме того, из залога российских банков должно быть выведено все государственное и коммунальное имущество Украины.

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