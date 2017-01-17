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NEWSru.ua // Экономика // Вторник, 17 января 2017 г.
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"Газпром" потребовал от "Нафтогаза" ещё 5 млрд долларов за невыбранный газ
время публикации: 17:04
последнее обновление: 17:04
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Российский "Газпром" требует от НАК "Нафтогаз Украины" оплаты 5,319 млрд долларов за невыбранный газ. Об этом сообщает агентство РИА-Новости.

Согласно сообщению, российская сторона уже направила счет на указанную сумму украинскому регулятору.

Речь идет о минимальных годовых объемах газа, которые Украина, согласно с контрактом от 2009 года (по условию "бери и плати") между "Газпромом" и "Нафтогазом", не выбрала во втором-четвертом квартале 2016 года.

Таким образом, общая сумма претензий российского "Газпрома" к украинскому регулятору, которые Украина оспаривает в Стокгольмском арбитраже, достигла 37 млрд долларов.

Напомним, "Нафтогаз" ожидает обвинений со стороны "Газпрома" в изъятии Украиной российского газа.

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Вторник, 17 января 2017 г.  

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