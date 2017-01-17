"Газпром" потребовал от "Нафтогаза" ещё 5 млрд долларов за невыбранный газ

Российский "Газпром" требует от НАК "Нафтогаз Украины" оплаты 5,319 млрд долларов за невыбранный газ. Об этом сообщает агентство РИА-Новости.

Согласно сообщению, российская сторона уже направила счет на указанную сумму украинскому регулятору.

Речь идет о минимальных годовых объемах газа, которые Украина, согласно с контрактом от 2009 года (по условию "бери и плати") между "Газпромом" и "Нафтогазом", не выбрала во втором-четвертом квартале 2016 года.

Таким образом, общая сумма претензий российского "Газпрома" к украинскому регулятору, которые Украина оспаривает в Стокгольмском арбитраже, достигла 37 млрд долларов.

Напомним, "Нафтогаз" ожидает обвинений со стороны "Газпрома" в изъятии Украиной российского газа.