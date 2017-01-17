Додон надеется на аннулирование СА с ЕС. Путин обещает молдовским предприятиям открытый российский рынок

Президент Молдовы Игорь Додон заявил, что подписание страной соглашения об ассоциации с Евросоюзом ничего ей не дало и не исключено, что это соглашение будет аннулировано с учетом предстоящих парламентских выборов в республике.

"Есть реальная ситуация. Мы прагматики. Мы понимаем, что есть соглашение об ассоциации с Европейским Союзом. Кстати, я выступал неоднократно против подписания этого соглашения. Я считаю, что это соглашение для Молдовы никаких плюсов не дало", - заявил Додон во вторник 17 января на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, передает "Интерфакс-Украина".

Российский рынок откроется для большего числа молдовских предприятий, заявил Путин



По его словам, "мы потеряли российский рынок и, как это ни странно, наши объемы экспорта в Европейский Союз тоже упали".

"То есть мы ничего не получили от подписания этого соглашения. И я не исключаю, что после следующих парламентских выборов будет позиция, и я поддержу эту позицию парламентского большинства – Партии социалистов. Надеюсь, что они получат парламентское большинство и это соглашение будет аннулировано", - сказал Додон.

Президент Молдовы отметил, что возобновление полного экономического сотрудничества с РФ нельзя обеспечить быстро.

"Конечно, мы бы хотели сегодня и сейчас. Но мы понимаем, что Москва не сразу строилась. Мы понимаем, что то, что было разрушено годами, все решить в один день невозможно", - заявил Додон.

Касаясь сотрудничества Молдовы с ЕврАзЭС, он сказал, что во вторник утром встречался с руководством Евразийской комиссии и выступил с инициативой подписания рамочного меморандума о сотрудничестве с ЕврАзЭС.

"Мы договорились, что в ближайшие недели мы начнем консультации, чтобы в ближайшие месяцы такой меморандум подписать. Он не противоречит соглашениям, которые подписаны Молдовой на данном этапе с другими партнерами, но это первый шаг для того, чтобы двигаться к сближению (с Россией) ", - подчеркнул Додон.

Он сообщил также, что попросил Путина "рассмотреть возможность того, чтобы Молдова стала наблюдателем в Евразийской экономической комиссии и в ЕврАзЭС".

Российский рынок откроется для большего числа молдовских предприятий, заявил Путин



Президент РФ Владимир Путин заявил, что число молдовских предприятий, которые получат право поставлять свою продукцию в Россию, увеличится.

"Уже сейчас многие предприятия Молдовы открыты, и их товары поступают на российский рынок. Мы договорились о том, что ряд предприятий будет дополнительно проверен соответствующими российскими структурами, и почти уверен в том, что количество предприятий, которые имеют право поставлять продукцию на российский рынок, будет увеличиваться", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров со своим молдовским коллегой в Москве.

Вместе с тем, российский президент отметил, что перспективы экономического сотрудничества двух стран зависят от ряда факторов, поскольку подписание соглашения об ассоциации Молдовы с Евросоюзом несет для РФ определенные риски, подобные тем, которые возникли при подписании такого же соглашения Украиной и ЕС.

"Многое будет зависеть от того, как Молдова будет выстраивать свои отношения с Евросоюзом, имея в виду подписанные и вступившие в силу договоренности об ассоциации между Молдовой и Евросоюзом. Для нас здесь есть определенные риски, они аналогичны тем рискам, с которыми мы столкнулись после подписания соответствующего документа между Украиной и Евросоюзом", - сказал Путин.

Напомним, ранее Додон заявлял, что не собирается сворачивать сотрудничество с Европейским Союзом или аннулировать соглашение об ассоциации с ЕС: "Нам здесь украинского Майдана не нужно. Поэтому мы будем очень взвешенно подходить к этому вопросу... Но без сотрудничества с Востоком, я уже говорил, мы не выживем".

Cсылки по теме: