 ]]>
]]>
українськоюРУС
NEWSru.ua // Экономика // Вторник, 17 января 2017 г.
расширенный поиск

europe.newsru.ua

Додон надеется на аннулирование СА с ЕС. Путин обещает молдовским предприятиям открытый российский рынок
время публикации: 16:03
последнее обновление: 16:10
версия для печати сохранить в виде файла отправить по почте просмотр фотоиллюстраций

Додон надеется на аннулирование СА с ЕС. Путин обещает молдовским предприятиям открытый российский рынок

Президент Молдовы Игорь Додон заявил, что подписание страной соглашения об ассоциации с Евросоюзом ничего ей не дало и не исключено, что это соглашение будет аннулировано с учетом предстоящих парламентских выборов в республике.

"Есть реальная ситуация. Мы прагматики. Мы понимаем, что есть соглашение об ассоциации с Европейским Союзом. Кстати, я выступал неоднократно против подписания этого соглашения. Я считаю, что это соглашение для Молдовы никаких плюсов не дало", - заявил Додон во вторник 17 января на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, передает "Интерфакс-Украина".

Российский рынок откроется для большего числа молдовских предприятий, заявил Путин

По его словам, "мы потеряли российский рынок и, как это ни странно, наши объемы экспорта в Европейский Союз тоже упали".

"То есть мы ничего не получили от подписания этого соглашения. И я не исключаю, что после следующих парламентских выборов будет позиция, и я поддержу эту позицию парламентского большинства – Партии социалистов. Надеюсь, что они получат парламентское большинство и это соглашение будет аннулировано", - сказал Додон.

Президент Молдовы отметил, что возобновление полного экономического сотрудничества с РФ нельзя обеспечить быстро.

"Конечно, мы бы хотели сегодня и сейчас. Но мы понимаем, что Москва не сразу строилась. Мы понимаем, что то, что было разрушено годами, все решить в один день невозможно", - заявил Додон.

Касаясь сотрудничества Молдовы с ЕврАзЭС, он сказал, что во вторник утром встречался с руководством Евразийской комиссии и выступил с инициативой подписания рамочного меморандума о сотрудничестве с ЕврАзЭС.

"Мы договорились, что в ближайшие недели мы начнем консультации, чтобы в ближайшие месяцы такой меморандум подписать. Он не противоречит соглашениям, которые подписаны Молдовой на данном этапе с другими партнерами, но это первый шаг для того, чтобы двигаться к сближению (с Россией) ", - подчеркнул Додон.

Он сообщил также, что попросил Путина "рассмотреть возможность того, чтобы Молдова стала наблюдателем в Евразийской экономической комиссии и в ЕврАзЭС".

Российский рынок откроется для большего числа молдовских предприятий, заявил Путин

Президент РФ Владимир Путин заявил, что число молдовских предприятий, которые получат право поставлять свою продукцию в Россию, увеличится.

"Уже сейчас многие предприятия Молдовы открыты, и их товары поступают на российский рынок. Мы договорились о том, что ряд предприятий будет дополнительно проверен соответствующими российскими структурами, и почти уверен в том, что количество предприятий, которые имеют право поставлять продукцию на российский рынок, будет увеличиваться", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров со своим молдовским коллегой в Москве.

Вместе с тем, российский президент отметил, что перспективы экономического сотрудничества двух стран зависят от ряда факторов, поскольку подписание соглашения об ассоциации Молдовы с Евросоюзом несет для РФ определенные риски, подобные тем, которые возникли при подписании такого же соглашения Украиной и ЕС.

"Многое будет зависеть от того, как Молдова будет выстраивать свои отношения с Евросоюзом, имея в виду подписанные и вступившие в силу договоренности об ассоциации между Молдовой и Евросоюзом. Для нас здесь есть определенные риски, они аналогичны тем рискам, с которыми мы столкнулись после подписания соответствующего документа между Украиной и Евросоюзом", - сказал Путин.

Напомним, ранее Додон заявлял, что не собирается сворачивать сотрудничество с Европейским Союзом или аннулировать соглашение об ассоциации с ЕС: "Нам здесь украинского Майдана не нужно. Поэтому мы будем очень взвешенно подходить к этому вопросу... Но без сотрудничества с Востоком, я уже говорил, мы не выживем".

facebook

Cсылки по теме:

Социалисты Молдовы хотят отменить евроинтеграцию ради Таможенного союза
// NEWSru.ua // В мире // 30 сентября 2014 г.

Молдова ратифицировала Соглашение об ассоциации с ЕС
// NEWSru.ua // В мире // 2 июля 2014 г.

Правительство Молдовы одобрило Соглашение об ассоциации с ЕС
// NEWSru.ua // В мире // 28 июня 2014 г.

Молдова заявила, что больше не является постсоветской республикой
// NEWSru.ua // В мире // 15 мая 2014 г.

Молдова не вступит в ЕС, не решив проблему Приднестровья, заявил президент Румынии
// NEWSru.ua // В мире // 17 апреля 2014 г.


Последняя новость NEWSru.ua – 17:04
 Киев разработал план усиления СММ ОБСЕ - Климкин
// Украина


]]>
Рейтинг@Mail.ru
]]>
Вторник, 17 января 2017 г.  

Последняя новость – 17:04

Все права на материалы, находящиеся на сайте NEWSru.ua, охраняются в соответствии с законодательством, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов и новостей сайта гиперссылка на NEWSru.ua обязательна.
Специальные цены для прямых рекламодателей
Размещение рекламы на сайте
Обратная связь: Редакция сайта / Техническая служба / Рекламный отдел
Любое последующее использование информационных материалов/новостей агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости запрещено и осуществляется только с письменного согласия агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости.
© NEWSru.ua: Новости Украины 2007-2017