Разрыв между богатыми и бедными в мире находится на максимуме, - Oxfam

Восемь мультимиллиардеров владеют богатством, превышающим состояние наименее обеспеченной половины человечества, сообщает международное объединение организаций по борьбе с бедностью Oxfam, пишет Интерфакс-Украина.
В собственности восьми самых богатых людей планеты в 2016 году оказалось около 400 млрд евро, в то время как 3,6 млрд наименее обеспеченных людей располагают в сумме порядка 384 млрд евро, говорится в докладе Oxfam.
Во владении 1% самых богатых людей планеты находится 50,8% мирового капитала. На долю наиболее бедной половины человечества приходится лишь 0,16% собственности в мире.
"Новые и уточненные данные о распределении богатства в мире, в частности, из Индии и Китая, свидетельствуют о том, что наименее обеспеченная половина человечества владеет еще меньшим состоянием, чем предполагалось ранее", - отмечается в документе.
В начале прошлого года Oxfam сообщала, что 62 миллиардера владеют состоянием, равнозначным собственности 3,6 млрд самых бедных людей.
|
Cсылки по теме:
Один процент человечества владеет половиной богатств мира
// NEWSru.ua // Экономика // 18 января 2016 г.
Далай-лама призвал искренне заботиться о благополучии всех людей
// NEWSru.ua // В мире // 30 декабря 2013 г.
Учёные: богатые и бедные отличаются токсинами, у толстосумов в организме больше ртути и мышьяка
// NEWSru.ua // В мире // 8 августа 2013 г.
Американские миллионеры-патриоты просят правительство поднять им налоги – они способны платить
// NEWSru.ua // В мире // 20 ноября 2012 г.
Самые богатые европейцы живут в Лихтенштейне, самые бедные - белорусы и молдаване
// NEWSru.ua // Экономика // 1 ноября 2012 г.
Украина оказалась в десятке стран с самыми бедными гражданами
// NEWSru.ua // Экономика // 20 сентября 2012 г.
Бедные украинцы уплачивают налогов в 50 раз больше, чем богатые
// NEWSru.ua // Экономика // 21 августа 2012 г.
Разница между доходами самых богатых и самых бедных в Украине - 5,4 раза
// NEWSru.ua // Экономика // 25 июня 2012 г.