В Украине на связь 4G смогут рассчитывать только жители центров крупных городов

Национальная комиссия регулирования связи и информатизации (НКРСИ) проведет 4G/LTE-тендер в диапазоне 2,6 ГГц до конца 2017 года.

Об этом заявил глава НКРСИ Александр Животовский, передает "Новое время.Бизнес".

Он отметил, что этот диапазон позволит построить 4G-покрытие только в центрах крупных городов.

"LTE прежде всего будет пользоваться спросом в крупных города. Как первый шаг это (конкурс) можно и нужно сделать еще в этом году", - подчеркнул глава НКРСИ.

По его словам, именно в этом диапазоне проще и быстрее ввести четвертое поколение сотовой связи. К таким выводам пришли консультанты из британской Analysys Mason, которые завершили свое исследование в конце прошлого года.

Ожидается, что во втором-третьем квартале 2017 года НКРСИ выставит на продажу 80 МГц (2510-2545, 2565-2570, 2630-2665 и 2685-2690 МГц). Этими полосами выразила готовность поделиться компания ММДС-Украина (принадлежит Ринату Ахметову), ожидая компенсации за возвращенный государству радиочастотный ресурс (РЧР). Размер возмещения может составлять примерно 25% от стартовой стоимости полос, выставленных на аукцион.

В проекте правительственного постановления, который подготовила НКРСИ, расчетная цена за 1 МГц в диапазоне 2,6 ГГц составляет 1,059 млн грн. Соответственно, если умножить эту стоимость на 80 МГц и на количество регионов (27, с учетом АРК и Севастополя), то начальная цена составит 2,288 млрд грн.

Регулятор намерен выставить на продажу не менее трех-четырех блоков, а может даже пять. Зависит от того, сколько будет желающих и сколько частот они готовы будут купить, пояснил Животовский.

Он отметил, что еще в этом году можно было бы подготовить для запуска 4G и 1800-ый диапазон.

"Если три операторы договорятся (Киевстар, Vodafone Украина и lifecell) о перераспределении, то 4G-тендер можно было бы провести еще в этом году", - убежден руководитель НКРСИ. Однако для этого нужно решить две проблемы. Первая, это концентрация. Один из операторов (Киевстар) пользуется более, чем половиной радиочастот в этом диапазоне. Вторая проблема – фрагментация. Радиочастоты распределены не сплошными полосами, как это нужно для запуска высокоскоростного мобильного интернета, а узкими полосами.

Следовательно, подчеркнул Животовский, операторы сами должны договориться об обмене (рефарминг). Единственное правило – асимметричного обмена быть не может. Компании имеют право обмениваться только равными полосами.

Председатель НКРСИ подчеркнул, что с этого года действуют повышающие коэффициенты с целью ликвидировать фрагментацию и концентрацию. Это должно побудить операторов, которые имеют избыточные частоты, избавиться от их.

"Если это не поможет, то мы можем еще повысить коэффициенты", - предупредил операторов руководитель телеком-регулятора.

Способ компенсации для Киевстара, который, теоретически, может вернуть излишек РЧР государству, может быть похож, как в случае с ММДС-Украина. Пресс-служба Киевстара отметила, что пока не готова комментировать итоги работы Analysys Mason.

Животовский сообщил, что вопрос о запуске 4G в низких и привлекательных с точки зрения покрытия диапазонах – 800 МГц и 900 МГц (чем ниже частота, тем большую территорию может охватить одна базовая станция – НВ Бизнес) – пока не стоит на повестке дня. В первом нужно отключить аналоговое телевидение и освободить от военных пользователей (конверсия). А во втором, провести и рефарминг – потому что там диапазон нарезанный полосками между большой мобильной тройкой – и конверсию. Поэтому в 2017 году подготовить тендеры в этих полосах не удастся, пояснил глава НКРСИ.

С этим утверждением частично согласился директор по корпоративному управлению Vodafone Украина Олег Проживальский. По его словам, в 1800-м диапазоне строить 4G дешевле, чем в 2,6 ГГц. Но перед тем нужно перевести абонентов и трафик в 3G-сети.

В lifecell к Analysys Mason возникли вопросы относительно выводов о препятствиях, которые существуют для внедрения 4G в диапазонах 800 МГц и 900 МГц со стороны военных пользователей. Согласно сообщению пресс-службы этого оператора, высокая стоимость конверсии значительно ограничивает возможности для развития в этих полосах.

У еще одного заказчика британского исследования – Датагруп – также остались вопросы к Analysys Mason.

"Мы так и не узнали о состоянии конкуренции и оптимальном количество мобильных операторов в Украине", - отметила директор департамента регулирования Датагруп Анна Некраха. В то же время, подчеркнула она, предоставленные британцами выводы могут помочь провести ряд изменений в законодательстве и окончательно определить стартовую стоимость частот для проведения тендера.

Напомним, что летом 2015 года президент Петр Порошенко подписал указ о начале работы по внедрению технологии 4G в Украине.

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