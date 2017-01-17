Рада приняла закон о внедрении электронного билета в городском транспорте

Верховная Рада Украины приняла закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно внедрения автоматизированной системы учета оплаты проезда в городском пассажирском транспорте".

За принятие указанного документа №4121 во втором чтении и в целом проголосовали 265 народных депутатов во вторник 17 января, передает .

Ранее отмечалось, что существующая система оплаты и контроля проезда в городском пассажирском транспорте устарела, содержит много недостатков: само по себе использование бумажных билетов (зачастую вообще отсутствующих) не дает возможности проконтролировать реальный пассажиропоток на маршрутах общественного транспорта и, соответственно, оборот наличных средств, приводит к снижению уровня безопасности перевозки пассажиров.

Ожидается, что внедрение автоматизированной системы учета оплаты проезда обеспечит много экономических преимуществ. Электронный учет пассажиропотока на маршрутах общественного транспорта позволит оценить реальный оборот денежных средств и, соответственно, оценить обоснованность тарифов на перевозки и возможность обновления автопарка перевозчика. Кроме того, система обеспечит возможность удобной, быстрой оплаты и контроля проезда, а также сократит время задержки общественного транспорта на остановках. Это также позволит внедрять разнообразные гибкие тарифные системы.

Кроме того, предлагается определить сроки ввода автоматизированной системы учета оплаты проезда и электронного билета, предоставить полномочия органам местного самоуправления внедрять автоматизированные системы учета оплаты проезда в городском пассажирском транспорте независимо от форм собственности и самостоятельно определять порядок их функционирования, а также утверждать правила пользования городским пассажирским транспортом; устанавливать обязательность обеспечения льготных категорий населения электронными билетами в населенных пунктах, где введена автоматизированная система учета оплаты проезда; установить обязанность для пассажиров регистрировать проездные документы в населенных пунктах, где введена автоматизированная система учета оплаты проезда, и административную ответственности за его невыполнение.

Кроме всего прочего, принятие этого документа, как указано в пояснительной записке, посодействует эффективному планированию маршрутов и графиков пассажироперевозок, росту экономических показателей транспортных предприятий за счет использования собранной в системе информации для внедрения и поддержки гибкой системы тарифов, снижению эксплуатационных затрат перевозчиков на организацию и контроль оплаты проезда, прозрачности расчетов перевозчиков, в том числе по возмещению затрат на перевозку пассажиров льготных категорий, повышению прибыльности транспортных предприятий и обновлению подвижного состава, а также повышению безопасности дорожного движения.

Реализация законодательного акта не нуждается в дополнительных обязательных финансовых затратах из госбюджета. Предлагаемые изменения предусматривают предоставление права органам местного самоуправления самостоятельно внедрять автоматизированную систему учета оплаты проезда в городском пасстранспорте, определять источники финансирования, планировать соответствующие расходы.

Ранее и. о. заместителя мэра Днепра, советник министра инфраструктуры Украины Яника Мерило отмечала, что внедрение единого электронного проездного документа может обойтись украинским городам в сумму около 10-15 млн евро.

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