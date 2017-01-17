Официальный курс валют и банковских металлов на 17 января

Официальный курс валют на 17 января, установленный Национальным банком Украины. Доллар подорожал, евро и российский рубль подешевели.
Нацбанк Украины установил на 17 января 2016 года официальные курсы валют на уровне: 2772.1541 грн за 100 долларов, 2936.8201 грн за 100 евро, 4.6507 грн за 10 российских рублей.
С сегодняшним курсом на остальные мировые валюты можно ознакомиться на официальном сайте Национального банка Украины.
Наличный курс валют на 17 января, по данным Finance.ua.
Покупка: 28.02 грн за 1 доллар, 29.45 грн за 1 евро, 4.3 грн за 10 российских рублей.
Продажа: 28.80 грн за 1 доллар, 30.58 грн за 1 евро, 4.8 грн за 10 российских рублей.
Официальный курс банковских металлов на 17 января, установленный Национальным банком Украины. Золото и серебро подорожали, платина и палладий подешевели.
Нацбанк Украины установил на 17 января такие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций: золото – 333490.14 грн, серебро – 4662.76 грн, платина – 269176.16 грн, палладий – 206802.70 грн.
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