Розенко: у нас нет обязательства повышать пенсионный возраст

Нынешнее правительство и нынешние власти не предпримут никаких шагов по повышению пенсионного возраста, заявил в понедельник, 16 января 2017 года, вице-премьер-министр Украины Павел Розенко.
"Я хочу вам сказать о том, что у нас нет никаких зафиксированных обязательств повышать пенсионный возраст. Этого нет ни в Меморандуме с МВФ, ни в наших обязательствах перед другими организациями. И хочу вам сказать, я убежден, что нынешнее правительство и нынешняя власть не предпримут никаких шагов по повышению пенсионного возраста", - приводятся слова Розенко на официальном сайте Кабмина.
Вице-премьер заявил, что повышение пенсионного возраста, которое проводится с 2011 года, не привело к уменьшению дефицита бюджета Пенсионного фонда.
"Повышение пенсионного возраста никоим образом положительно не повлияло на дефицит бюджета Пенсионного фонда: он по сравнению с 2011 годом существенно вырос. Если тогда он составлял примерно 40 миллиардов гривен, то сегодня это более 140 миллиардов гривен дотации бюджета Пенсионного фонда", - отметил он.
По мнению Розенко, проблема Пенсионного фонда заключается не в вопросе пенсионного возраста, а в низких доходах и несплате налогов.
"На сегодняшний день более 50% работающих граждан или не платят налоги в Пенсионный фонд, или уплачивают их не в полном объеме... И когда ставится государству или представителям власти вопрос, почему у нас такие низкие пенсии, единственный ответ на этот вопрос заключается в том, что низкие пенсии у нас потому, что у нас не принято в полном объеме и честно платить налоги", - отметил он.
Он выразил надежду, что наполнению Пенсионного фонда поспособствует повышение минимальной зарплаты вдвое до 3200 гривен.
Напомним, в понедельник СМИ опубликовал якобы новые требования Международного валютного фонда к Украине, которые необходимо выполнить для получения следующих траншей.
В частности, до конца марта 2017 года Верховная Рада вроде бы должна утвердить пенсионную реформу с повышением пенсионного возраста: для мужчин - на четыре месяца каждый год, начиная с июля 2017; для женщин - на шесть месяцев каждый год, начиная с 2021 года; в 2027 году пенсионный возраст и для мужчин, и для женщин должен достигнуть 63 лет. Также предусматривается повышение рабочего стажа до 25 лет с января 2017 года с введением минимального страхового стажа на уровне 16 лет. Страховой стаж нужно повышать каждые на 12 месяцев каждый год и к 2036 году он должен составить 35 лет.
Стоит заметить, что в соседней Польше, после того как к власти там пришли национал-демократы из партии "Право и справедливость" (PiS), пенсионный возраст наоборот был уменьшен, что и обещала эта политическая сила на выборах.
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