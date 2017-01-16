МВФ ожидает от Украины в 2017 году пенсионной и земельной реформы

Для продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом Украине нужно повысить пенсионный возраст, сократить количество госслужащих и бюджетников, отменить "упрощенку" и открыть земельный рынок. Об этом говорится в последней версии меморандума о сотрудничестве Украины с МВФ.

Проект меморандума предусматривает 12 структурных маяков, из них семь - новые.

Как отмечается, во-первых, Кабинет министров должен до конца января 2017 года принять решение о монетизации субсидий.

Во-вторых, пенсионная реформа. Установлен новый срок - конец марта 2017 года. Действующий проект меморандума предусматривал принятие закона о пенсионной реформе до конца декабря прошлого года. Этого не произошло, поэтому МВФ ужесточил требования.

Маяк предусматривает постепенное повышение пенсионного возраста: для мужчин - на четыре месяца каждый год, начиная с июля 2017, для женщин - на шесть месяцев после 2021, до тех пор, пока для обеих пенсионный возраст достигнет 63 лет - в 2027 году.

Также предусматривается повышение рабочего стажа до 25 лет с января 2017 года с введением минимального страхового стажа на уровне 16 лет. Сейчас необходимый рабочий стаж составляет 15 лет с постепенным его повышением в год до тех пор, пока он не достигнет 35 лет в 2036 году.

В-третьих, земельная реформа. Новый срок - конец марта 2017 года. Подать закон о рынке земель в парламент власть обязывалась к концу сентября прошлого года, но не подала. Сейчас маяк выписан снова, но жестче - до конца марта закон должен быть принят.

В-четвертых, надо выбрать международную компанию с хорошей деловой репутацией для проведения аудита ПриватБанка. Срок - конец января 2017 года. Аудиторы должны выявить, были ли допущены нарушения в составлении финансовой отчетности в течение шести месяцев, предшествующих национализации.

В-пятых, надо выбрать международного аудитора для оценки выполнения акционерами ПриватБанка условий реструктуризации. Срок - конец июня 2017 года. Компания должна оценить, позволяют ли условия реструктуризации компенсировать потери по ссудам, выданным связанным лицам.

В-шестых - создание единого реестра получателей социальных выплат - до конца июня 2017 года. Идея с созданием реестра не нова. Его появление необходимо, в том числе, для продолжения процесса верификации социальных выплат. Пока дальше разговоров и точечных начинаний дело с места не сдвинулось.

В-седьмых, создание законодательного поля для работы антикоррупционных судов. Срок - до конца июня 2017 года.

По итогам работы Киеве в период с 13 по 17 ноября 2016 года миссия Фонда сделала заявление о предоставлении Украине дополнительного времени для выполнения текущего этапа программы EFF. "Несмотря на успехи, власти нужно дополнительное время для реализации направлений политики с целью обеспечения среднесрочной налогово-бюджетной устойчивости, в том числе принятие бюджета на 2017 год в соответствии с целевыми показателями программы, обеспечение финансовой стабильности, а также преодоление коррупции. Дискуссии по этим направлениям продолжатся дальше", - отмечается в заявлении миссии.

Кроме того, МВФ ожидает от властей Украины более активных действий в борьбе с коррупцией, в частности, привлечения к ответственности высокопоставленных коррумпированных чиновников.

При этом глава украинского Минфина Александр Данилюк утверждает, что острой необходимости в деньгах от МВФ уже нет. По его словам, эта помощь больше не критична. "Все пропало" не будет", - комментирует он.

Как сообщалось, миссия Международного валютного фонда (МВФ) в ближайшие недели может рекомендовать совету директоров Фонда провести третий пересмотр программы EFF. Об этом 12 января сообщал официальный представитель Фонда Джерри Райс.

"У меня ее пока нет (точной даты заседания совета директоров), но мы ожидаем, что это будет скоро, в ближайшие недели. Если предположить, что все оставшиеся вопросы (выполнены требования властями Украины) скоро будут решены, то предложение завершить очередной пересмотр программы может быть представлен совету директоров МВФ в ближайшие недели", - сказал он во время традиционного пресс-брифинга в Вашингтоне.

Повышение пенсионного возраста для украинцев в рамках реформы, направленной на уменьшение дефицита Пенсионного фонда, должно начинаться с так называемых "льготных" категорий. Такое мнение в октябре в Вашингтоне высказал директор европейского департамента МВФ Пол Томсен.

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