Омелян анонсировал запуск поезда "Мукачево - Будапешт"

"Укрзализныця" намерена запустить поезд "Мукачево - Будапешт" в 2017 году.

Об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян, сообщает пресс-служба ведомства.

"Мы хотим запустить в этом году маршрут "Мукачево - Будапешт". Это тоже потенциально очень интересное направление. Рассматриваем направление на Словакию. В течение последних десятилетий сложилось так, что "поезд номер 1" у нас был на Москву, но должен быть на Европу. И мы боремся за это", - подчеркнул министр.

Кроме того, по словам Омеляна, "Укрзализныця" совместно с министерством рассматривает возможность увеличения количества маршрутов в Польшу, а также планирует запустить ряд новых маршрутов в европейские города.

Напомним, 23 декабря поезд сообщением Киев - Львов - Перемышль совершил свой первый рейс.

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