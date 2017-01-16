Омелян анонсировал запуск поезда "Мукачево - Будапешт"

"Укрзализныця" намерена запустить поезд "Мукачево - Будапешт" в 2017 году.
Об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян, сообщает пресс-служба ведомства.
"Мы хотим запустить в этом году маршрут "Мукачево - Будапешт". Это тоже потенциально очень интересное направление. Рассматриваем направление на Словакию. В течение последних десятилетий сложилось так, что "поезд номер 1" у нас был на Москву, но должен быть на Европу. И мы боремся за это", - подчеркнул министр.
Кроме того, по словам Омеляна, "Укрзализныця" совместно с министерством рассматривает возможность увеличения количества маршрутов в Польшу, а также планирует запустить ряд новых маршрутов в европейские города.
Напомним, 23 декабря поезд сообщением Киев - Львов - Перемышль совершил свой первый рейс.
|
Cсылки по теме:
Премьер-министр обещает в 2017-м запустить "маховик экономического развития"
// NEWSru.ua // Экономика // 14 января 2017 г.
Укрзализныця отчиталась о 303 миллионах гривен прибыли за 2016 год
// NEWSru.ua // Экономика // 13 января 2017 г.
Укрзализныця планирует запустить поезд в очередной польский город
// NEWSru.ua // Экономика // 13 января 2017 г.
Польские таможенники сообщили о первом случае контрабанды в новом поезде Киев - Перемышль
// NEWSru.ua // Украина // 30 декабря 2016 г.
Укрзализныця испытала "Тарпан" и Hyindai на маршруте до польського Перемышля
// NEWSru.ua // Экономика // 19 декабря 2016 г.