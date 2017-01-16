 ]]>
]]>
українськоюРУС
NEWSru.ua // Экономика // Понедельник, 16 января 2017 г.
расширенный поиск

europe.newsru.ua

Омелян анонсировал запуск поезда "Мукачево - Будапешт"

время публикации: 21:23
последнее обновление: 21:23
версия для печати сохранить в виде файла отправить по почте просмотр фотоиллюстраций

Омелян анонсировал запуск поезда "Мукачево - Будапешт"

"Укрзализныця" намерена запустить поезд "Мукачево - Будапешт" в 2017 году.

Об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян, сообщает пресс-служба ведомства.

"Мы хотим запустить в этом году маршрут "Мукачево - Будапешт". Это тоже потенциально очень интересное направление. Рассматриваем направление на Словакию. В течение последних десятилетий сложилось так, что "поезд номер 1" у нас был на Москву, но должен быть на Европу. И мы боремся за это", - подчеркнул министр.

Кроме того, по словам Омеляна, "Укрзализныця" совместно с министерством рассматривает возможность увеличения количества маршрутов в Польшу, а также планирует запустить ряд новых маршрутов в европейские города.

Напомним, 23 декабря поезд сообщением Киев - Львов - Перемышль совершил свой первый рейс.

facebook

Cсылки по теме:

Премьер-министр обещает в 2017-м запустить "маховик экономического развития"
// NEWSru.ua // Экономика // 14 января 2017 г.

Укрзализныця отчиталась о 303 миллионах гривен прибыли за 2016 год
// NEWSru.ua // Экономика // 13 января 2017 г.

Укрзализныця планирует запустить поезд в очередной польский город
// NEWSru.ua // Экономика // 13 января 2017 г.

Польские таможенники сообщили о первом случае контрабанды в новом поезде Киев - Перемышль
// NEWSru.ua // Украина // 30 декабря 2016 г.

Укрзализныця испытала "Тарпан" и Hyindai на маршруте до польського Перемышля
// NEWSru.ua // Экономика // 19 декабря 2016 г.


Последняя новость NEWSru.ua – 23:05
 "Заря" подписала контракт на 2 года с нападающим сборной Армении Кадимяном
// Спорт


]]>
Рейтинг@Mail.ru
]]>
Понедельник, 16 января 2017 г.  

Последняя новость – 23:05

Все права на материалы, находящиеся на сайте NEWSru.ua, охраняются в соответствии с законодательством, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов и новостей сайта гиперссылка на NEWSru.ua обязательна.
Специальные цены для прямых рекламодателей
Размещение рекламы на сайте
Обратная связь: Редакция сайта / Техническая служба / Рекламный отдел
Любое последующее использование информационных материалов/новостей агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости запрещено и осуществляется только с письменного согласия агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости.
© NEWSru.ua: Новости Украины 2007-2017