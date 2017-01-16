Британский фунт упал до минимума, испугавшись "жесткого Brexit"

Фунт стерлингов удерживается вблизи трехмесячных минимумов на азиатских торгах понедельника после того, как сообщение в СМИ о готовности британского правительства к "жесткому Brexit" возродили опасения инвесторов относительно последствий выхода Соединенного Королевства из ЕС. Об этом пишет Экономическая правда со ссылкой на Reuters.

Как отмечает издание, фунт заставил инвесторов переключить на себя внимание из доллара, который на предыдущих сессиях оказался под давлением, так как инвесторы размышляли над тем, чего ожидать от экономической политики избранного президента США Дональда Трампа, вступающего в должность в пятницу, 20 января.

Британская валюта опускалась до 1,1983 долл. на слабых утренних торгах - минимума с начала октября. Фунт снизился на 1,2% к предыдущему закрытию до 1,2027 долл.

По словам дилеров, реакция рынка связана с сообщением в газете The Sunday Times о том, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на этой неделе сигнализирует о запланированном "жестком Brexit", сказав, что она готова выйти из единого европейского рынка в обмен на возвращение контроля над границами страны.

Инвесторы опасаются, что такой решительный разрыв связей с единым рынком повредит британскому экспорту и отпугнет иностранных инвесторов.

Как сообщалось, Палата общин британского парламента 7 декабря поддержала пошаговый план правительства Терезы Мэй о выходе Великобритании из состава Евросоюза.

В ходе референдума в июне 2016 года большинство жителей Британии (51,9%) высказались за выход страны из состава ЕС.

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