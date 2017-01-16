 ]]>
]]>
українськоюРУС
NEWSru.ua // Экономика // Понедельник, 16 января 2017 г.
расширенный поиск

europe.newsru.ua

Британский фунт упал до минимума, испугавшись "жесткого Brexit"
время публикации: 12:18
последнее обновление: 15:04
версия для печати сохранить в виде файла отправить по почте просмотр фотоиллюстраций

Британский фунт упал до минимума, испугавшись "жесткого Brexit"

Фунт стерлингов удерживается вблизи трехмесячных минимумов на азиатских торгах понедельника после того, как сообщение в СМИ о готовности британского правительства к "жесткому Brexit" возродили опасения инвесторов относительно последствий выхода Соединенного Королевства из ЕС. Об этом пишет Экономическая правда со ссылкой на Reuters.

Как отмечает издание, фунт заставил инвесторов переключить на себя внимание из доллара, который на предыдущих сессиях оказался под давлением, так как инвесторы размышляли над тем, чего ожидать от экономической политики избранного президента США Дональда Трампа, вступающего в должность в пятницу, 20 января.

Британская валюта опускалась до 1,1983 долл. на слабых утренних торгах - минимума с начала октября. Фунт снизился на 1,2% к предыдущему закрытию до 1,2027 долл.

По словам дилеров, реакция рынка связана с сообщением в газете The Sunday Times о том, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на этой неделе сигнализирует о запланированном "жестком Brexit", сказав, что она готова выйти из единого европейского рынка в обмен на возвращение контроля над границами страны.

Инвесторы опасаются, что такой решительный разрыв связей с единым рынком повредит британскому экспорту и отпугнет иностранных инвесторов.

Как сообщалось, Палата общин британского парламента 7 декабря поддержала пошаговый план правительства Терезы Мэй о выходе Великобритании из состава Евросоюза.

В ходе референдума в июне 2016 года большинство жителей Британии (51,9%) высказались за выход страны из состава ЕС.

facebook

Cсылки по теме:

СМИ: посол Великобритании в ЕС подал в отставку незадолго до переговоров по Brexit
// NEWSru.ua // В мире // 3 января 2017 г.

Британский парламент одобрил план правительства по Brexit
// NEWSru.ua // В мире // 8 декабря 2016 г.

Верховный суд Великобритании начал слушание дела о Brexit – СМИ
// NEWSru.ua // В мире // 5 декабря 2016 г.

Британцам после Brexit могут предложить "купить" гражданство ЕС
// NEWSru.ua // В мире // 26 ноября 2016 г.

Великобритания должна заплатить 65 миллиардов евро за выход из ЕС - СМИ
// NEWSru.ua // В мире // 17 ноября 2016 г.


Последняя новость NEWSru.ua – 17:59
 Процесс освобождения заложников попробуют разблокировать по скайпу, рассказала Геращенко
// Украина


]]>
Рейтинг@Mail.ru
]]>
Понедельник, 16 января 2017 г.  

Последняя новость – 17:59

Все права на материалы, находящиеся на сайте NEWSru.ua, охраняются в соответствии с законодательством, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов и новостей сайта гиперссылка на NEWSru.ua обязательна.
Специальные цены для прямых рекламодателей
Размещение рекламы на сайте
Обратная связь: Редакция сайта / Техническая служба / Рекламный отдел
Любое последующее использование информационных материалов/новостей агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости запрещено и осуществляется только с письменного согласия агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости.
© NEWSru.ua: Новости Украины 2007-2017