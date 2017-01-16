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NEWSru.ua // Экономика // Понедельник, 16 января 2017 г.
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Украину неофициально представят на форуме в Давосе
время публикации: 09:51
последнее обновление: 11:29
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Украина появится перед инвесторами и мировыми лидерами на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе несмотря на то, что не представлена там официально. Об этом сообщил председатель наблюдательного совета Украинской ассоциации венчурного капитала и прямых инвестиций Андрей Колодюк в эфире "Громадського".

"Кроме официальной программы, есть много определенных мероприятий, много стран их проводят. И в этом году наша ассоциация и Украина в первый раз в истории мирового экономического форума в Давосе проводят два таких мероприятия для тех людей, которые приедут со всего мира принимать участие в этом форуме", - сказал Колодюк.

Он отметил, что есть предложения относительно технологического сотрудничества, относительно инвестиций, в том числе венчурных.

"Мы можем предложить миру свои возможности с точки зрения открытия центров разработок в Украине. Свыше 100 международных компаний их имеют в Украине. Есть также украинские компании, которые работают в мире. Эта задача для того, чтобы в Украину инвестировали. Для этого мы проводим два мероприятия - 16 и 19 января для лидеров всего мира" - сказал он.

Напомним, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, а также лидеры Франции и ФРГ Франсуа Олланд и Ангела Меркель в этом году отменили свои ранее запланированные визиты в Давос.

Также ранее стало известно, что президент Украины Петр Порошенко не посетит традиционный "украинский ланч" в Давосе, который организует фонд Виктора Пинчука.

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