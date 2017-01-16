Еврокомиссия выделила 3 млн евро на сертификацию продукции украинских авиаторов

Государственная авиационная служба Украины подписала с Европейской Комиссией соглашение относительно приведения в соответствие с европейской системой сертификации продукции украинского авиаотрасли, на что Еврокомиссией будет выделено 3 миллиона евро, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Мы хотим, чтобы все наши сертификационные нормы соответствовали нормам ЕС. Соглашение предусматривает реализацию этих целей в течение пяти лет. Возможно, мы закончим раньше", - прокомментировал подписание соглашения заместитель министра инфраструктуры по вопросам европейской интеграции Виктор Довгань.

По его словам, подписание этого соглашения приведет к признанию ЕС украинских сертификатов, прежде всего для продукции ГП "Антонов", а также других предприятий.

Как сообщалось, 20 декабря госпредприятие "Антонов" представило первый опытный образец нового транспортного самолета Ан-132. Презентация самолета состоялась при участии президента Украины Петра Порошенко, а также руководства госконцерна "Укроборонпром" и предприятия "Антонов", которое входит в состав концерна.

Кроме того, присутствовали представители королевства Саудовская Аравия, выступившего заказчиком и партнером по реализации указанного проекта.

По словам Порошенко, к 2035 году потребность в таких самолетах в мире составит около 260 единиц.

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