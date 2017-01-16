Официальный курс валют и банковских металлов на 16 января

Официальный курс валют на 16 января, установленный Национальным банком Украины. Доллар, евро и российский рубль подорожали.

Нацбанк Украины установил на 16 января 2016 года официальные курсы валют на уровне: 2766.9232 грн за 100 долларов, 2949.8168 грн за 100 евро, 4.6605 грн за 10 российских рублей.

С сегодняшним курсом на остальные мировые валюты можно ознакомиться на официальном сайте Национального банка Украины.

Наличный курс валют на 16 января, по данным Finance.ua.

Покупка: 28.11 грн за 1 доллар, 29.57 грн за 1 евро, 4.5 грн за 10 российских рублей.

Продажа: 28.81 грн за 1 доллар, 30.52 грн за 1 евро, 4.8 грн за 10 российских рублей.

Официальный курс банковских металлов на 16 января, установленный Национальным банком Украины. Золото, серебро, платина и палладий подорожали.

Нацбанк Украины установил на 16 января такие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций: золото – 331020.86 грн, серебро – 4637.36 грн, платина – 271435.17 грн, палладий – 209732.78 грн.

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