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NEWSru.ua // Экономика // Понедельник, 16 января 2017 г.
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Венесуэла продлила обращение купюры в 100 боливаров
время публикации: 08:05
последнее обновление: 11:34
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Власти Венесуэлы продлили нахождение в обращении самой распространенной в стране купюры в 100 боливаров

Власти Венесуэлы продлили нахождение в обращении самой распространенной в стране купюры в 100 боливаров. Об этом заявил президент страны Николас Мадуро, сообщает Reuters.

"Я принял решение продлить хождение купюры еще на месяц, до 20 февраля",- сказал он.

В середине декабря Мадуро заявлял, что в течение 72 часов будет прекращено обращение купюры в 100 боливаров, стоимость которой на "черном рынке" равнялась тогда около 2,5 цента США. Затем хождение купюры продлевалось дважды - до 2 января и до 20 января.

С 15 декабря в Венесуэле в оборот вводятся шесть новых купюр номиналом от 500 до 20 тысяч боливаров, сообщил ранее центробанк страны.

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Понедельник, 16 января 2017 г.  

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