Венесуэла продлила обращение купюры в 100 боливаров

Власти Венесуэлы продлили нахождение в обращении самой распространенной в стране купюры в 100 боливаров. Об этом заявил президент страны Николас Мадуро, сообщает Reuters.
"Я принял решение продлить хождение купюры еще на месяц, до 20 февраля",- сказал он.
В середине декабря Мадуро заявлял, что в течение 72 часов будет прекращено обращение купюры в 100 боливаров, стоимость которой на "черном рынке" равнялась тогда около 2,5 цента США. Затем хождение купюры продлевалось дважды - до 2 января и до 20 января.
С 15 декабря в Венесуэле в оборот вводятся шесть новых купюр номиналом от 500 до 20 тысяч боливаров, сообщил ранее центробанк страны.
|
Cсылки по теме:
Парламент Венесуэлы объявил Мадуро "оставившим свой пост", а Верховный суд заявил, что его нельзя сместить
// NEWSru.ua // В мире // 10 января 2017 г.
Президент Венесуэлы выбрал преемника на случай своей отставки
// NEWSru.ua // В мире // 5 января 2017 г.
Куба предлагает выплатить долги Чехии ромом
// NEWSru.ua // Экономика // 16 декабря 2016 г.
В Венесуэле конфисковали 4 миллиона детских игрушек
// NEWSru.ua // В мире // 10 декабря 2016 г.
В столице Венесуэлы водители автобусов в знак протеста заблокировали улицы
// NEWSru.ua // В мире // 22 сентября 2016 г.
Почти 16% жителей Венесуэлы питаются на помойках супермаркетов
// NEWSru.ua // В мире // 20 сентября 2016 г.
На фоне заявления Мадуро о близости соглашения по нефти цены пошли вверх
// NEWSru.ua // Экономика // 19 сентября 2016 г.