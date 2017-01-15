Минсоцполитики: на пенсии для оккупированного Донбасса нужно 30 миллиардов в год

Для выплат пенсий жителям оккупированного Донбасса ежегодно необходимо 30 млрд гривен.

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" рассказал министр социальной политики Украины Андрей Рева.

"Если у нас сегодня на территории, которую временно оккупировали, проживает около 1 млн 200 тысяч пенсионеров, если в среднем по Украине сегодня пенсия 1700 гривен, на Донбассе она была больше, где-то около 2000 грн, это около 30 млрд гривен в год только на пенсионное обеспечение", - отметил он.

Как считает министр соцполитики, разговоры о содержании Донбасса Россией на сумму в 3 млрд долларов означают только то, что на оккупированных территориях происходит экономическая катастрофа.

"Донбасс никто не содержал - ни Украина, ни Россия. Донбасс был экономически самодостаточным регионом, более того, регионом-донором. И вот когда мы сегодня слышим цифры 3 млрд, возможно, другие, это говорит только об одном - об экономической катастрофе, которая сегодня есть на оккупированных территориях", - сказал Рева.

К тому же, по словам министра, эти суммы идут на поддержку военной оккупации, а не содержание мирных жителей Донбасса.

Ранее глава Донецкой ВГА Павел Жебривский рассказал, что России обходится содержание оккупированной территории примерно в 3 млрд долларов в год. Также Жебривский побещал "проблемы" компании ДТЭК и ее акционеру, бизнесмену Ринату Ахметову из-за вмешательства в создание объединенных территориальных громад (общин) в регионе.

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