Розенко обещает в 2017 году в два этапа повысить пенсии

В 2017 году пенсии украинцев вырастут дважды: с 1 мая и с 1 декабря. Об этом в Ивано-Франковске на брифинге сообщил вице-премьер-министр Павел Розенко, передает "Укринформ".
"Следующее повышение пенсионных выплат произойдет 1 мая и 1 декабря 2017 года. В среднем пенсионные выплаты будут расти на 11%", - сообщил Розенко.
Вице-премьер заявил, что пенсии будут выплачивать в полном объеме, несмотря на дефицит Пенсионного фонда, который, по словам Розенко, прогнозируем.
Он отметил, что правительство в прошлом году вдвое уменьшило единый социальный взнос для представителей бизнеса до 22%, рассчитывая на легализацию предпринимательской деятельности.
"Что касается закрытия дыры в Пенсионном фонде. В прошлом году она составляла 156 млрд гривен. Примерно столько же мы выделяли из госбюджета. В этом году эти поступления составят 142 млрд гривен", - сказал вице-премьер.
"За счет детенизации бизнеса, за счет повышения минимальной зарплаты до 3200 гривен, за счет поднятия зарплат в бюджетной и небюджетных сферах, мы сократим в этом году дефицит бюджета Пенсионного фонда приблизительно на 12 млрд гривен", - отметил Розенко.
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