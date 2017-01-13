Вкладчикам банка "Михайловский" заморозили выплаты

Фонд гарантирования вкладов с 13 января временно приостанавливает выплаты вкладчикам банка "Михайловский" за необходимость дополнения реестра вкладчиков банка.

Об этом сообщает сайт ФГВФЛ.

"Учитывая необходимость осуществления технологического цикла с целью дополнения Общего реестра вкладчиков, имеющих право на возмещение средств за счет средств Фонда гарантирования, выплаты средств вкладчикам ПАО "Банк Михайловский" будут приостановлены 13 января 2017 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что выплата средств будет возобновлена не позднее 20 января 2017 года.

Фонд гарантирования также сообщил, что с 15 июля 2016 года до 1 января 2017 года возмещение получили почти 24 тыс. вкладчиков банка на 1,65 млрд грн.

Напомним, в мае 2016 года в банк "Михайловский" была введена внешняя администрация. Позже стало известно, что за день до этого банк продал свои кредиты другим финкомпаниям.

23 мая правление Национального банка приняло решение об отнесении ПАО "Банк "Михайловский" в категорию неплатежеспособных.

В июле Фонд гарантирования вкладов начал ликвидацию банка.

Прокуратура Киева рассчитывает привлечь к ответственности владельца сети по продаже бытовой техники и электроники "Эльдорадо" и ТОЦ Gulliver Виктора Полищука за банкротство банка "Михайловский", в котором он ранее владел 92,501% уставного капитала.

Национальный банк оценил нанесенные владельцем банка "Михайловский" убытки в 23 млрд гривен. С 8 декабря выплаты по общему реестру вкладчиков банка "Михайловский" были приостановлены.

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