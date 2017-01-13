Укрзализныця отчиталась о 303 миллионах гривен прибыли за 2016 год

Укрзализныця в 2016 году получила 303 миллионов гривен чистой прибыли.

Об этом в пятницу 13 января сообщает пресс-служба компании.

Доходы компании за 2016 год составили 78,9 млрд грн, расходы - 78,6 млрд грн, остаток средств на счетах на конец года составил 5,5 млрд грн.

EBITDA компании по итогам года составила 20,5 млрд. грн., рентабельность EBITDA - 30%.

"Как и рассчитывали, финансовый результат ПАО Укрзализныця за 2016 с прибылью- получено 303 млн грн. Компания в полном объеме выполнила свои обязательства перед государством: по оперативным данным, в 2016 году уплачено 15 млрд грн налогов и обязательных платежей", - прокомментировал итоги работы компании глава правления Укрзализныци Войцех Бальчун.

В государственный бюджет поступило 6,8 млрд грн налогов, государственных целевых фондов и местных бюджетов - 8,2 млрд грн.

Ранее сообщалось, что Тарифный комитет Министерства инфраструктуры Украины согласовал предложенное в проекте финансового плана публичной акционерной компании "Укрзализныця" повышение тарифов на пассажирские и грузовые перевозки железнодорожным транспортом в 2017 году.

26 декабря 2016 года Министерство инфраструктуры Украины согласовало проект финансового плана акционерной компании украинских железных дорог "Укрзализныця" на 2017 год несмотря на то, что документ не соответствует критериям развития компании.

Добавим, что месяц назад Бальчун рассказал, что по итогам 2016 года компания украинских железных дорог "Укрзализныця" должна выйти в "плюс" в пределах 300 миллионов гривен: "Изменили финплан на этот год, увеличили количество ремонтов, начали строить новые вагоны, обновляем подвижной состав, совершенствуем закупки и, как уже сказано, планируем прибыль по итогам года – 300 миллионов".

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