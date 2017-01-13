Нацбанк объяснил снижение курса гривны сезонным фактором

На сегодня падение курса гривни связано с традиционным для первых месяцев года сезонным спадом деловой активности. Об этом в комментарии заявил заместитель председателя НБУ Олег Чурий, сообщает пресс-служба регулятора.

"В первые послепраздничные дни на межбанковский рынок поступала для продажи валютная выручка, которая накапливалась во время новогодних выходных дней в Украине, которые совпадали с рабочими днями в США и Европе. Но этот фактор был временный", - пояснил банкир.

По его словам, сейчас ниже, чем в предыдущие месяцы, предложение валюты приводит традиционный для первых месяцев года сезонный спад деловой активности, который, в частности заключается в несколько меньшей поступлении выручки от экспорта урожая агрокультур, которые были основным источником иностранной валюты в осенние месяцы.

"Вместе с тем роль основного источника валютной выручки постепенно перенимает металлургический экспорт. Этому также способствует мировая ценовая конъюнктура благодаря подорожанию стали и железной руды", - подытожил он.

В сложившихся условиях Нацбанк готов проводить валютные интервенции, и 13 января он объявил аукцион по продаже 100 млн долларов.

Напомним, в 2016 году курс доллара на межбанке в начале января составлял 23,8 гривны, а к концу февраля вырос до 27 гривен. В 2015 году в начале января доллар стоил около 15,9 гривны, а к концу февраля его стоимость доходила до 30 гривен и более.

По состоянию на вечер 12 января средневзвешенный курс на межбанке составлял 27,25 грн за доллар, на черном рынке - почти 29 грн за доллар.

13 января котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 10:40 установились на уровне 27,42-27,55 гривни за доллар.

Ранее эксперты также попытались объяснить ослабление гривны.

Отметим, в октябре премьер-министр Украины Владимир Гройсман обещал в нынешнем году удержать гривну на отметке 27,2 по отношению к доллару. Такой "норматив" заложен и в госбюджет.

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