НАБУ открыло дело на должностных лиц НБУ по рапорту представителя Шокина

Национальное антикоррупционное бюро зарегистрировало уголовное производство относительно возможных нарушений должностными лицами НБУ и Фонда гарантирования вкладов физлиц при оценке активов ликвидируемых банков. Об этом свидетельствует письмо председателя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого, адресованное народному депутату от "Батькивщины" Сергею Соболеву.

Копия этого письма есть в распоряжении "Украинской правды".

В НБУ не получали документов по уголовному делу против Гонтаревой



Досудебное расследование открыто по ч.3 ст. 365-2 УК Украины – злоупотребление полномочиями лицами, предоставляющими публичные услуги, повлекшее тяжелые последствия. Процессуальное руководство в данном расследовании осуществляет Специализированная антикоррупционная прокуратура.

В письме отмечается, что производство зарегистрировано 3 января 2017 года по результатам рассмотрения рапорта сотрудника Генпрокуратуры Владислава Куценко, который, по утверждениям ГПУ выведен из штата.

Куценко сообщил, что продолжает работать в Генпрокуратуре на должности заместителя начальника Департамента обеспечения деятельности руководства ГПУ.

"Как видите из ответов, я на посту. Сейчас я действующий заместитель начальника Департамента ГПУ. Процедура сокращения моей должности не осуществлена", - отметил он.

Ранее после подачи рапорта в ГПУ сообщили, что должность Владислава Куценко приказом генерального прокурора Украины от 30 августа 2016 года была сокращена и он находится вне штата, уклоняясь от получения уведомления о сокращении.

В ГПУ заявили, что Куценко не уполномочен представлять или комментировать официальную позицию Генеральной прокуратуры по любым вопросам. А его рапорты поданы через приемную граждан и будут рассматриваться в общем порядке.

Как известно, Куценко во времена генпрокурорства Виктора Шокина озвучивал его позицию и позиции Генпрокуратуры в то время.

В НБУ не получали документов по уголовному делу против Гонтаревой



Национальный банк не получал каких-либо документов об открытии уголовного производства по фактам злоупотребления должностными лицами НБУ при проведении оценки активов ликвидируемых банков. Об этом говорится в комментарии пресс-службы регулятора на странице в Facebook.

При этом НБУ отмечает, что к функциям должностных лиц регулятора не относится оценка стоимости активов банков, отнесенных к неплатежеспособным и находящихся в ликвидации.

В частности, согласно закону "О системе гарантирования вкладов физических лиц" именно Фонд гарантирования определяет субъектов оценочной деятельности, которые осуществляют оценку заложенного имущества, подлежащего реализации, и устанавливают его стоимость. Оценщики проводят оценку на основании лицензий, выданных им Фондом государственного имущества Украины.

В НБУ заявили, что председатель НБУ Валерия Гонтарева неоднократно отмечала, что реальная стоимость активов в выведенных с рынка банках была в разы меньше реальной стоимости этих активов.

"Проблема оценки активов банков находится в другой плоскости. На самом деле, мы имеем дело с недостоверной оценкой активов неплатежеспособных банков самими этими банками. Речь идет как раз о том, что активов в размере 400 млрд грн в неплатежеспособных банках никогда не было. На деле это были или "мусорные" ценные бумаги, которые находились в залоге, или несуществующие объекты, или земля и дома, которые были оценены в десятки раз выше реальной стоимости. Некорректная оценка залогов стала одной из причин вывода этих банков с рынка. Реальная стоимость активов, которые были на балансах неплатежеспособных банков составляет около 100 млрд грн и эта стоимость подтверждена международными экспертами", - заявила Гонтарева.

В случае поступления документов следственных органов, НБУ будет всячески способствовать проведению следственных действий, сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что Специализированная антикоррупционная прокуратура зарегистрировала уголовное производство по фактам возможных злоупотреблений полномочиями главой НБУ при осуществлении оценочной деятельности стоимости активов ликвидированных банков.

Как известно, лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко требует отставки главы Нацбанка Валерии Гонтаревой. 24 ноября она отнесла в НАБУ жалобу на руководителей Нацбанка Валерию Гонтареву и Фонда гарантирования вкладов Константина Ворушилина.

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