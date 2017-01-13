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NEWSru.ua // Экономика // Пятница, 13 января 2017 г.
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"Укрзализныця" планирует запустить поезд в очередной польский город

время публикации: 15:00
последнее обновление: 15:00
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"Укрзализныця" планирует запустить "Интерсити" еще в один польский город - приграничный Хелм. Об этом сообщил директор по пассажирским перевозкам и сервису предприятия Игорь Романкив

"Укрзализныця" планирует запустить "Интерсити" еще в один польский город - приграничный Хелм. Об этом сообщил директор по пассажирским перевозкам и сервису предприятия Игорь Романкив в интервью "Дело".

"Ближайшая перспектива - поезд до Хелма, где есть колея украинского стандарта шириной 1520 мм", - сказал он.

По словам Романкива, при реализации таких планов "Укрзализныця" исходит, прежде всего, из возможностей инфраструктуры.

"В первую очередь это вопрос инфраструктуры. Такая возможность рассматривается, но, к сожалению, по территории Польши не так много нашей широкой колеи. Здесь очень многое зависит от польских коллег: насколько они будут готовы допустить наше пассажирское движение на свою территорию", - отметил он.

Романкив добавил, что рассматриваются и другие направления в Европу, в частности в страны Балтии - это уже в среднесрочной перспективе.

Напомним, 23 декабря из Киева в Перемышль осуществил первый рейс новый скоростной поезд "Интерсити".

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Пятница, 13 января 2017 г.  

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