"Укрзализныця" планирует запустить поезд в очередной польский город

"Укрзализныця" планирует запустить "Интерсити" еще в один польский город - приграничный Хелм. Об этом сообщил директор по пассажирским перевозкам и сервису предприятия Игорь Романкив в интервью "Дело".
"Ближайшая перспектива - поезд до Хелма, где есть колея украинского стандарта шириной 1520 мм", - сказал он.
По словам Романкива, при реализации таких планов "Укрзализныця" исходит, прежде всего, из возможностей инфраструктуры.
"В первую очередь это вопрос инфраструктуры. Такая возможность рассматривается, но, к сожалению, по территории Польши не так много нашей широкой колеи. Здесь очень многое зависит от польских коллег: насколько они будут готовы допустить наше пассажирское движение на свою территорию", - отметил он.
Романкив добавил, что рассматриваются и другие направления в Европу, в частности в страны Балтии - это уже в среднесрочной перспективе.
Напомним, 23 декабря из Киева в Перемышль осуществил первый рейс новый скоростной поезд "Интерсити".
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