"Ощадбанк" готовится к длинным очередям для оплаты за коммуналку, а "Киевэнерго" предупреждает, что "единые платёжки" от Кличко недействительны

"Ощадбанк" ожидает значительное увеличение клиентов в отделениях Киева в связи с тем, что "Укрпочта" прекратила принимать коммунальные платежи, сообщает "Украинская правда. Киев".
"Ощадбанк" в штатном режиме обслуживает около половины платежей КП "ГИВЦ". При отказе "Укрпочты" обслуживать коммунальные платежи КП "ГИВЦ" этот показатель в январе может значительно возрасти, ведь нагрузка будет перераспределена именно на банк, - говорится в сообщении.
В целом "Ощадбанк" ожидает свыше 100 тысяч новых плательщиков в отделениях.
"В среднем каждый из клиентов осуществляет 2-3 платежные операции, что значительно увеличит нагрузку на кассы "Ощадбанка". Мы сделаем все возможное, чтобы помочь в этой ситуации громаде Киева и обеспечить прием большего количества платежей", - отметили в банке.
При этом в пресс-службе добавили, что срок приема коммунальных платежей в Киеве со скидкой по инициативе банка продлен до 25 января, а часть отделений работают без обеда и даже в воскресенье.
Также киевлянам напомнили об основных бесплатных дистанционных каналах оплаты коммунальных услуг: "Коммунальное приложение" в мобильном и Интернет-банкинг "Ощад 24/7"; сайты ГИВЦ gioc.kiev.ua и ЦКС cks.kiev.ua (платежи с помощью "Карточки киевлянина" и "Моей карточки" "Ощадбанка") информационно-платежные терминалы "Ощадбанка" (платежи как наличными, так и картой) - 336 ИПТ в Киеве.
Напомним, сейчас столичные жители не могут платить за коммунальные услуги в отделениях "Укрпочты". Договор между КП "ГИВЦ", которое формирует счета, и "Укрпочтой" закончился 31 декабря 2016 года.
Новый договор не заключили, поскольку КП "ГИВЦ" отказалось поднять тариф на услуги "Укрпочты".
Коевляне могут оплатить квитанции за коммунальные услуги в отделениях государственных банков, в точках приема УК "Центр коммунального сервиса" или через онлайн-сервисы.
В свою очередь ОАО "Киевэнерго" отмечает, что "единая платежка", разосланная киевлянам КП "ГИВЦ", является недействительной, а оплата услуг "Киевэнерго" должна происходить исключительно по ее счетам.
"В связи с распространением КП "Главный информационно-вычислительный центр" нового формата платежки, единой для всех коммунальных услуг, обращаем ваше внимание, что оплата услуг "Киевэнерго , как и раньше, должно осуществляться исключительно по квитанциям "Киевэнерго", - говорится в сообщении на официальном сайте компании .
В компании добавили, что счета за электроэнергию киевляне получат до 16 января, а за отопление и горячую воду - с 15 по 22 января.
Тем временем Киевская городская государственная администрация намерена ввести "единую квитанцию" ("единую платежку") на оплату коммунальных услуг.
С 10 января киевляне получили подобный вариант квитанции, однако он не является достоверным, уверяют в "Киевэнерго". В ней указывается оплата за содержание придомовой территории, водоотведения, водоснабжения холодной и горячей воды, а также электроснабжения.
Согласно открытым данным, "Киевэнерго" принадлежит украинскому мультимиллиардеру Ринату Ахметову.
В декабре Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде ареста экс-председателю правления ЗАО "Компания Киевэнергохолдинг" Юрий Бондарю, задержанному в рамках расследования незаконного отчуждения пакета акций АК "Киевэнерго" стоимостью более 77 млн грн.
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