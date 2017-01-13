Министр внутренних дел Арсен Аваков выступает против создания Финансовой полиции. Об этом он написал на своей Facebook-странице в четверг вечером.

"Никакой финансовой полиции допускать нельзя! Нужно делать современную Службу финансовых расследований, а не ремейк постсоветского ОБХСС", - заявил Аваков.

В свою очередь, Налоговая милиция продолжает законно работать до принятия отдельного закона о ее правопреемнице. Об этом на своей странице в Facebook написал глава налоговой милиции, первый заместитель главы Госфискальной службы Украины Сергей Билан.

"Разочарую тех комбинаторов, которые на днях уже нафантазировали себе глобальные планы, чтобы не платить налоги и вести теневой бизнес. Мы и в дальнейшем продолжаем работать, защищая экономические интересы государства", - отметил он.

Ранее депутат украинского парламента Татьяна Острикова отметила, что из-за ошибки в изменениях в Налоговый кодекс Налоговая милиция с 1 января де-юре ликвидирована, хотя де-факто ее полномочия не переданы новому органу.

Позже министр финансов Александр Данилюк написал, что Налоговую милицию следует ликвидировать, а вместо этого создать аналитическую Финансовую полицию.

"В ближайшие дни Минфин внесет на рассмотрение правительства законопроект о создании Финансовой полиции, которого ждет бизнес и о котором также говорится в меморандуме с МВФ", – сообщил министр.

По его словам, согласование заинтересованными сторонами соответствующего законопроекта затянулось.

Ранее сообщалось, что на протяжении 2015 года 5 347 сотрудников налоговой милиции "проели" 553 млн гривен, а в госбюджет вернули всего лишь 520 млн.

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