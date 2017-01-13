Вирус, маскируясь под приложения Android, ворует банковские данные украинцев

Новый банковский троян ворует данные пользователей устройств под управлением операционной системы Android. Об этом сообщает пресс-служба департамента киберполиции Украины.

Отмечается, что распространяется этот вирус на территории Украины, а также Беларуси и других стран СНГ.

"Стоит отметить, что этот троян быстро распространяется и сейчас количество инфицированных устройств насчитывает более 500 тыс. И по словам специалистов с каждым днем их количество увеличивается примерно на 30-40 тыс.", – сообщили в киберполиции.

Вирус распространяется, маскируясь под популярные приложения, такие как "Вконтакте", "Одноклассники", Pokemon Go, Telegram и другие. Встроенный в приложение код расшифровывает файл, добавлен злоумышленниками в ресурсы программы и запускает его. Далее запущенный файл скачивает с управляющего сервера основную часть вредоносного кода, который в свою очередь содержит ссылки на скачивание еще нескольких вредоносных файлов.

В результате преступники получают все необходимое для кражи денег жертвы. В частности, они могут получить доступ к базам данных браузеров, которые содержат информацию о сохраненных логины и пароли, историю посещений, файлы cookie и даже сохраненные данные банковских карт.

Ранее сообщалось, что участились случаи мошенничества при обмене валют.

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