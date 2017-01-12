Минфин внесёт на рассмотрение Кабмина законопроект о Финансовой полиции

Министр финансов Александр Данилюк планирует представить доработанный проект закона о Финансовой полиции на рассмотрение Кабинета министров на ближайшем заседании. После принятия законопроект направят в Верховную Раду, написал Данилюк в Facebook, комментируя коллизию с ликвидацией налоговой милиции.
Ранее депутат Татьяна Острикова отметила, что из-за ошибки в изменениях в Налоговый кодекс налоговая милиция с 1 января де-юре ликвидирована, хотя де-факто ее полномочия не переданы новому органу.
Данилюк отметил, что "ликвидация Налоговой милиции и создание Финансовой полиции – один из ключевых приоритетов Минфина, этого очень ждет бизнес".
По его мнению, Налоговую милицию нужно ликвидировать, а вместо нее создать аналитическую Финансовую полицию.
"В ближайшие дни Минфин внесет на рассмотрение правительства законопроект о создании Финансовой полиции, которого ждет бизнес, и о котором также говорится в меморандуме с МВФ", – сообщил министр.
По его словам, согласование заинтересованными сторонами соответствующего законопроекта затянулось.
"Мы завершили разработку законопроекта и согласовали его еще в сентябре 2016. И недавно получили комментарии от последнего органа – Минюста", – отметил Данилюк.
"Сейчас мы отрабатываем комментарии Минюста и примем те, которые соответствуют нашим принципам создания новой службы, а именно: изменение силового подхода на аналитический, сокращение штата с 15000 человек до 2500 лиц, невмешательство в работу честного бизнеса, обновление персонала через прозрачный конкурс и независимую отборочную комиссию", – заявил он.
По убеждению министра, "представители силового блока не могут составлять более 25% от общего штата".
"Зарплаты, которые уменьшат риск коррупции и позволят привлечь лучшие кадры", – еще одна ключевая позиция Минфина.
"Мы планируем подать проект закона на рассмотрение правительства на ближайшем заседании и после принятия направить законопроект в парламент. В этом законопроекте желательно, чтобы депутаты все же избежали "технических ошибок", – написал Данилюк.
Ближайшее заседание Кабинета министров по плану должно состояться в следующую среду, 18 января.
Отметим, на протяжении 2015 года 5 347 сотрудников налоговой милиции "проели" 553 млн гривен, а в госбюджет вернули всего лишь 520 млн.
|
Cсылки по теме:
В Кабмине будут отслеживать, как украинцам начисляют зарплату
// NEWSru.ua // Экономика // 11 января 2017 г.
В Раде предлагают ввести переходный период для закрытия ФЛП
// NEWSru.ua // Экономика // 10 января 2017 г.
В Украине вступил в силу госбюджет-2017 с удвоенной минимальной зарплатой
// NEWSru.ua // Экономика // 1 января 2017 г.
Порошенко подписал законы по улучшению инвестклимата и мораторий на госнадзор в бизнесе
// NEWSru.ua // Экономика // 30 декабря 2016 г.
Принят за основу законопроект о Финполиции
// NEWSru.ua // Экономика // 8 декабря 2016 г.
Глава Минфина обещает быструю ликвидацию налоговой милиции: "Это вопрос месяцев, а не лет"
// NEWSru.ua // Украина // 24 мая 2016 г.
Миндоходов: никакого решения относительно "финансовой полиции" в составе министерства не принималось
// NEWSru.ua // Экономика // 28 марта 2013 г.