Коболев и Насалик уверяют: газа и угля до конца отопительного сезона хватает

Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев отмечает, что ситуация относительно обеспечения газом в стране является стабильной. Об этом он сообщил 12 января 2016 года во время рабочей встречи с премьер-министром Владимиром Гройсманом относительно обеспечения энергоресурсами, информирует пресс-служба Кабмина.

В частности Коболев подчеркнул, что максимальное потребление газа в январе, который является более холодным по сравнению с прошлым годом, было меньше даже при более низкой температуре, чем в 2016 году. По его словам, это свидетельствует о положительных последствиях мероприятий по энергоэффективности и политики правительства по уменьшению потребления газа в быту.

Тем временем в подземных хранилищах, по словам Коболева, сегодня находится более 11 млрд кубических метров газа. Ожидается, что на конец февраля - начало марта Украина выйдет на 8 млрд кубических метров газа, что примерно равно показателю в марте 2014 года.

Он также отметил, что в 2016 году удалось достичь увеличения добычи украинского газа. Планируется, что в 2017 году увеличение составит от 500 млнкубических метров.

Премьер-министр Гройсман, в свою очередь, отметил, что до 2020 года Украина должна обеспечить энергетическую независимость.

"Мы должны полностью обеспечить себя собственным газом. Точка. Это даст возможность развивать национальную экономику и обеспечить снижение цены на энергоресу рс в среднесрочной перспективе, - подчеркнул он. - Наша задача - меньше потреблять при лучшем качестве и больше добывать собственных энергоресурсов", - заявил Гройсман.

Глава правительства также призвал ускорить работу по реформе НАК "Нафтогаз Украины".

Кроме того, слушался вопрос угля. Как заявил министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик, на сегодняшний день на складах энергогенерирующих предприятий Украины размещено около 1,9 млн тонн угля, ситуация с прохождением отопительного сезона полностью контролируема.

Насалик отметил, что объединенная энергосистема работает в штатном режиме. По его информации, по состоянию на январь профицит мощности составляет 4,2 тыс. мегаватт, что эквивалентно 4 атомным энергоблокам. Ожидается профицит атомной энергетики, и Министерство энергетики готовит все необходимые документы, чтобы выйти на экспорт электроэнергии. Украина готова экспортировать более 1 миллиарда киловатт-часов.

Он также сообщил, что на сегодняшний день на складах находится около 1,9 млн тонн угля.

В то же время Насалик отметил, что в течение 1-10 января при температуре -17, -20 градусов срабатывание складов за 10 дней составило 1,7 тыс. тонн, или 0,1 состава. "Ситуация полностью контролируется, никаких проблем нет", - подчеркнул он.

Гройсман отдельно поднял вопрос надежности энергообеспечения страны и поставил задачу усилить работу, в частности, относительно углубления сотрудничества с облэнерго, модернизации сетей.

"Я хочу, чтобы каждый человек имел гарантированное качественноеэлектроснабжение в своих домах", - отметил он.

В этом контексте глава правительства подчеркнул, что объемы накопленного угля не должны снижаться. По его убеждению, необходимо обеспечить 1,9-2 млн тонн угля как "тот запас, который должен быть неприкосновенным и в постоянном наличии".

Напомним, перед этим стало известно о том, что из-за повреждения тепломагистрали в Киеве без теплоснабжения остались жители Троещины, крупнейшего жилого массива украинской столицы.

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