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NEWSru.ua // Экономика // Четверг, 12 января 2017 г.
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В МВФ заявили, что дату заседания по Украине определят в ближайшие недели
время публикации: 18:28
последнее обновление: 18:28
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Миссия Международного валютного фонда (МВФ) в ближайшие недели может рекомендовать совету директоров Фонда провести третий пересмотр программы EFF

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) в ближайшие недели может рекомендовать совету директоров Фонда провести третий пересмотр программы EFF.

Об этом в четверг 12 января сообщил официальный представитель Фонда Джерри Райс, передает "Интерфакс-Украина".

"У меня ее пока нет (точной даты заседания совета директоров), но мы ожидаем, что это будет скоро, в ближайшие недели. Если предположить, что все оставшиеся вопросы (выполнены требования властями Украины) скоро будут решены, то предложение завершить очередной пересмотр программы может быть представлен совету директоров МВФ в ближайшие недели", - сказал он во время традиционного пресс-брифинга в Вашингтоне.

Как сообщалось, открытая МВФ в марте 2015 года четырехлетняя программа EFF общим объемом SDR12,348 млрд (около 17,25 млрд долларов) с первым траншем в 5 млрд долларов первоначально предполагала ежеквартальный пересмотр программы, выделение в 2015 году еще трех траншей по SDR1,18 млрд (около 1,65 млрд долларов) и уменьшение квартальных траншей в 2016-2018 годах до SDR0,44 млрд (0,61 млрд долларов).

Украина смогла получить с небольшой задержкой второй транш по этой программе на 1,7 млрд долларов в начале августа 2015 года, после чего возникла длительная пауза в связи с невыполнениям ряда условий, политическим кризисом и сменой правительства.

После прихода нового Кабмина во главе с Владимиром Гройсманом в апреле 2016 года переговоры о продолжении финансирования возобновились, однако МВФ решил выделить третий транш в размере 1 млрд долларов только в середине сентября.

Согласно пересмотренному графику выделения финансирования, дальнейшее выделение средств планировалось ежеквартально по итогам выполнения критериев эффективности, в частности, четвертый транш в размере 1,3 млрд долларов - в середине ноября 2016-го. Наибольший транш до сих пор планируется в первом квартале 2017 года - свыше 1,986 млрд долларов, после чего размер двух следующих будет сокращен до 1,33 млрд долларов, а оставшихся пяти - до 735 млн долларов.

Однако Украина пока значительно отстает от сроков выполнения критериев эффективности, зафиксированных в обновленном при получении третьего транша меморандуме об экономической и финансовой политике.

По итогам работы Киеве в период с 13 по 17 ноября 2016 года миссия Фонда сделала заявление о предоставлении Украине дополнительного времени для выполнения текущего этапа программы EFF. "Несмотря на успехи, власти нужно дополнительное время для реализации направлений политики с целью обеспечения среднесрочной налогово-бюджетной устойчивости, в том числе принятие бюджета на 2017 год в соответствии с целевыми показателями программы, обеспечение финансовой стабильности, а также преодоление коррупции. Дискуссии по этим направлениям продолжатся дальше", - отмечается в заявлении миссии.

Кроме того, МВФ ожидает от властей Украины более активных действий в борьбе с коррупцией, в частности, привлечения к ответственности высокопоставленных коррумпированных чиновников.

При этом глава украинского Минфина Александр Данилюк утверждает, что острой необходимости в деньгах от МВФ уже нет. По его словам, эта помощь больше не критична. "Все пропало" не будет", - комментирует он.

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Четверг, 12 января 2017 г.  

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