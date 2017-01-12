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NEWSru.ua // Экономика // Четверг, 12 января 2017 г.
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В Киеве разослали ошибочные коммунальные квитанции

время публикации: 12:41
последнее обновление: 12:42
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В Киеве разослали ошибочные коммунальные квитанции

Киевская городская государственная администрация намерена ввести единую квитанцию на оплату коммунальных услуг. Об этом сегодня, 12 января, на брифинге сообщил заместитель председателя ведомства Петр Пантелеев, передают "Украинские новости".

"Мы намерены вернутся к практике формирования единой платежки, когда на одном листе будут указаны все поставщики услуг", - сказал он.

Пантелеев сообщил, что с 10 января киевляне получили подобный вариант платежки, однако он не является достоверным.

Полученная квитанция имеет ознакомительный характер, в ней содержится оплата за содержание придомовой территории, водоотведение и водоснабжение холодной и горячей воды, а также электроснабжение.

В данный момент по полученной единой квитанции можно оплатить только содержание придомовой территории, водоотведение и водоснабжение.

Пантелеев сообщил, что в ведомстве будет проведено служебное расследование касательно преждевременного распространения модели платежки.

Ранее Укрпошта отказалась принимать часть коммунальных платежей в Киеве.

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Четверг, 12 января 2017 г.  

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