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NEWSru.ua // Экономика // Четверг, 12 января 2017 г.
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Все поезда в Нидерландах перевели на ветроэнергию
время публикации: 15:14
последнее обновление: 16:10
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С 2017 года все поезда в Нидерландах переведены на потребление энергии, вырабатываемой на ветровых станциях

С 2017 года все поезда в Нидерландах переведены на потребление энергии, вырабатываемой на ветровых станциях. Об этом сообщил нидерландский железнодорожный концерн NS, назвав полный переход на возобновляемые источники энергии беспрецедентным успехом, передает "Интерфакс".

Переходу железнодорожного сообщения на энергию ветра предшествовало соглашение между концерном NS и энергетической корпорацией Eneco. Подписанный в 2015 году договор предполагал перевод всего парка поездов страны на ветровую энергию к началу 2018 года.

"Нам удалось достичь цели годом ранее", – констатировал пресс-секретарь NS Тон Боон.

Энергии, которую вырабатывает одна ветроэлектрическая станция в час, достаточно для того, чтобы поезд прошел расстояние 200 км, говорится в совместном заявлении NS и Eneco. Теперь компании стремятся к тому, чтобы до 2020 года на треть снизить потребление энергии на каждом пассажирокилометре.

Отметим, что в июне 2011 года в Европе запустили первый поезд на солнечной энергии. Первый "зеленый" поезд начал курсировать по маршруту Париж – Амстердам.

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Четверг, 12 января 2017 г.  

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