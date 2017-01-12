С 1 января 2017 года французская компания Engie начала поставлять газ в Украину.

Об этом сообщает пресс-служба "Укртрансгаза".

Так, в украинскую газотранспортную систему поступило уже 3,9 млн. кубометров топлива. Ежесуточно компания поставляет газ в размере 0,4 млн. кубометров.

Газ импортируется из Польши.

Ранее ПАО "Укртрансгаз" получил разрешение продлить на год соглашение с ЧАО "Газтранзит" на транспортировку российского газа. Дополнительное соглашение предусматривает увеличение объемов транспортировки до 20,5 млн. кубометров.

ПАО "Укртрансгаз" получило от единоличного акционера ПАО "Нафтогаз Украины" согласие на совершение сделок. Стоимость транспортировки составит 15,131 млн. грн.

Напомним, в октябре 2016 года сообщалось, что Украина предоставила французской компании Engie возможность хранить газ в отечественных газовых хранилищах. Как сообщили в пресс-службе правительства Украины, соответствующие договоренности были достигнуты и закреплены в соглашении между Engie и украинским госхолдингом "Укртрансгаз", подписанном в рамках украинско-французского делового форума в Париже.

Компания Engie (прежнее название - GDF Suez) – крупная французская энергетическая и газовая компания со штаб-квартирой в Париже и годовым оборотом порядка 60 млрд евро. Основной владелец компании – правительство Франции (35,7%), в свободном обращении находится ещё около 57% акций.

Компания осуществляет деятельность в области генерации, передачи и поставки электроэнергии, добычи, транспортировки и поставки природного газа, а также в области альтернативных источников энергии. Недавно Engie открыла в Украине дочернюю компанию, задачей которой станет развития бизнеса материнской компании на украинском рынке.

Cсылки по теме: