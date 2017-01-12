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NEWSru.ua // Экономика // Четверг, 12 января 2017 г.
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Дела против Злочевского и его газодобывающей компании Burisma закрыли
время публикации: 11:02
последнее обновление: 11:02
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Газодобывающий холдинг Burisma заявил о закрытии всех процессуальных и судебных действий в Украине в отношении президента холдинга Николая Злочевского и операционных компаний, входящих в Burisma Group

Газодобывающий холдинг Burisma заявил о закрытии всех процессуальных и судебных действий в Украине в отношении президента холдинга Николая Злочевского и операционных компаний, входящих в Burisma Group.

"Данное решение – это результат взаимной многомесячной работы двух команд – Генеральной прокуратуры Украины и Burisma Group", - сказано в сообщении на сайте компании.

Отмечается, что в ходе проверки Burisma были доначислены налоговые платежи в размере 180 млн грн.

"Компании Burisma Group полностью возместили эту сумму", - сказано в сообщении.

Напомним, в конце декабря заместитель главы фракции БПП в Верховной Раде и близкий к Петру Порошенко депутат Игорь Кононенко встречался в Вене со Злочевским. Фотографии со встречи попали в СМИ.

Летом 2016 года ГПУ возбудила уголовное производство в отношении одной из компаний Burisma Group по подозрению в уклонении от уплаты налогов на 1 млрд гривен.

В холдинге Burisma высокие должности занимают, в частности, сын вице-президента США Хантер Байден и экс-президент Польши Александр Квасьневский.

Николай Злочевский занимал должность министра экологии со 2 июля 2010 по 20 апреля 2012 года в правительстве Николая Азарова. В начале 2015 года Злочевский был объявлен в розыск по подозрению в незаконном обогащении.

В сентябре 2016 года Печерский суд Киева обязал Генеральную прокуратуру закрыть дело против Николая Злочевского и снять его с розыска. ГПУ выполнила соответствующее постановление суда, утверждает Burisma.

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