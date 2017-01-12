В Одессе суд заблокировал смену руководителя Администрации морских портов

11 января Приморский районный суд Одессы остановил действие приказа Министерства инфраструктуры Украины о смене руководителя ГП "Администрация морских портов Украины". Соответствующее решение опубликовано на сайте сайте госпредприятия.

Иск подал и. о. главы ГП "Администрация морских портов Украины" (АМПУ)Юрий Наконечный.

Ранее министерство инфраструктуры направило АМПУ приказ об увольнении Наконечного с должности и. о. председателя АМПУ и возложении исполнения этих обязанностей на начальника юридической службы предприятия Сергея Гронского.

Министр инфраструктуры Владимир Омелян заявлял, что назначение Гронского - временная мера с целью установления рабочего диалога между Министерством и АМПУ, а также остановки злоупотреблений, которые осуществляются на предприятии.

"Уже на этой неделе будет назначен новый и.о. руководителя АМПУ - Райвис Вецкаганс", - сказал Омелян во вторник, 10 января.

Омелян также отмечал, что несмотря на неоднократные попытки правительства и Мининфраструктуры нормализовать деятельность АМПУ, госпредприятие остается образцом неэффективности, коррупции и злоупотреблений.

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