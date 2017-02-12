Кличко пообещал проверить "космические" платежки киевлян, которые обратятся в контакт-центр

Столичная власть проверит и отреагирует на все обращения киевлян относительно завышенных начислений за отопление от "Киевэнерго" за декабрь. Об этом Киевский городской председатель Виталий Кличко заявил в эфире телеканала "Киев", передает пресс-служба КГГА.

"За декабрь "Киевэнерго" снова с ошибками начислило плату за тепло. Было много платежек, где были непонятные суммы. Городская власть не будет мириться с халатностью и безответственностью компаний-поставщиков коммунальных услуг. Я поручил жилищно-коммунальной инспекции проверить все обращения киевлян относительно начислений за отопление и отчитаться о результатах. Я также обратился в "Киевэнерго", чтобы они выполняли условия договора о содержании объектов теплового хозяйства нашего города", - подчеркнул Кличко.

Мэр призвал киевлян, которые получили платежки с завышенными начислениями, обращаться в контакт-центр 1551.

"Каждый случай будет проверяться и получит соответствующую реакцию", - подчеркнул городской голова.

Кличко напомнил, что в этом году заканчивается соглашение о концессии с "Киевэнерго", столичная власть будет рассматривать новые формы управления тепловым хозяйством города.

Напомним, в январе 2017 года разобраться и пересчитать огромные суммы в киевских платежках обещал министр социальной политики Андрей Рева, а в ноябре 2016 - вице-премьер Владимир Кистион.

Тем временем, Киевский городской Центр коммунального сервиса предложил жителям столицы рассрочку долгов за жилищно-коммунальные услуги сроком на 5 лет.

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