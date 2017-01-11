В Кабмине будут отслеживать, как украинцам начисляют зарплату

В Кабинете министров будут отслеживать, как гражданам начисляют заработную плату. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман на заседании правительства 11 января, передает "Украинская Правда".

Гройсман: я не собираюсь содержать безработных



"Инициатива о повышении заработной платы (с 1 января, – ред.) была абсолютно сознательной. И я добьюсь, что каждый работодатель будет надлежащим образом оценивать работу нанимаемого работника. Ничего, если владелец бизнеса немножко меньше заработает денег, а его работники будут получать значительно больше", – заявил премьер.

Гройсман проинформировал, что он дал поручение профильному вице-премьер-министру Павлу Розенко и тот "уже предметно этим вопросом занимается".

"Созданы группы, которые будут четко мониторить ситуацию: как людям начисляется заработная плата, как она платится", – заявил премьер.

"В ближайшее время мы создадим коммуникационные возможности, чтобы люди нам сообщали конкретно - где, на каком предприятии не выплачивается заработная плата или занижается, или скрывается. И мы будем очень четко реагировать, потому что в областях и городах будут созданы специальные рабочие группы, которые за первый период времени будут отслеживать и помогать восстанавливать справедливость на местах", – сказал премьер.

"Еженедельно я прошу и меня информировать по конкретным цифрам, и я буду информировать страну - что, где, как происходит с выплатой зарплат", – отметил Гройсман.

По его мнению, у людей, которые считают, что повысить вдвое минимальную заработную плату было неправильным решением, "нет ни стыда, ни совести".

"Я считаю, что это решение было абсолютно правильным… Мы будем публично приводить данные, которые будут упоказывать, как меняется система оплаты труда… Мы здесь сотрудничаем с профсоюзами, с Федерацией работодателей. Мы доведем это решение до полноценной реализации во всех уголках нашей страны", – сказал премьер.

Позже Розенко призвал сообщать о нарушении прав граждан касательно оплаты труда в правительственный контактный центр 1545.

"Правительство дополнительно выделило 40 миллиардов гривен для работников бюджетной сферы для повышения минимальной зарплаты до 3200 гривен. Сегодня у руководителей предприятий нет оснований ни для сокращения персонала, ни для переведения людей на неполный рабочий день или неполные ставки", – сказал чиновник.

Но Гройсман подчеркнул, что его интересуют не только бюджетные учреждения:

"В бюджетной сфере все понятно: у нас достаточно денег, чтобы выплатить людям заработную плату... Частный сектор меня интересует".

Премьер надеется, что наемные работники частных компаний будут сообщать, "кто в конвертах выплачивает зарплаты" – и тем самым лишает работника шанса на пенсию.

Министр социальной политики Андрей Рева добавил, что из 26 млн трудоспособных в Украине официально работают только 16 млн человек, информирует телеканал "112 Украина".

"Из 26 млн людей трудоспособного возраста в возрасте от 15 до 70 лет у нас на сегодняшний день являются занятыми чуть больше 16 млн человек", - сказал он.

По его словам, в течение 2014-2015 годов возникла проблема резкой потери количества рабочих мест в результате вооруженного конфликта и аннексии Крыма.

"Занятость населения за этот период уменьшилась в этот период на 3 млн рабочих мест", - добавил он.

Напомним, что в 2015 году Федерация профсоюзов Украины сообщила, что из 26 млн трудоспособного населения работали только 9 миллионов.

Гройсман: я не собираюсь содержать безработных



Премьер-министр Владимир Гройсман выступает за то, чтобы государство переориентировалось с выплаты помощи безработным на создание новых рабочих мест. Об этом он заявил на заседании Кабинета министров после доклада министра социальной политики Андрея Ревы.

"Изменение системы занятости очень важно сегодня для нашей страны. Я думаю, что очень скоро мы должны завершить работу над формированием подходов – я думаю, что уже многое сделано, – и перейти к практическим изменениям в этой сфере", – сказал Гройсман

"И отдельно хочу сказать о Службе занятости. Я не собираюсь содержать Службу занятости. Я не собираюсь содержать безработных. Я собираюсь дать людям нормальную работу и нормальную заработную плату", – заявил премьер.

"Изменение этой философии должно быть в повестке дня тех, кто сегодня занимается Службой занятости. Я просил бы, чтобы вы (Рева, – ред.) донесли это до руководства Службы занятости. Нет – разгоню. И приведем тех людей, кто сможет нормально ситуацию там наладить", – сказал премьер.

"Мне эти басни статистические не нужны – я уже заслушивал их не раз. Я считаю, что надо изменить модель финансирования: с модели финансирования службы на модель поддержки создания рабочих мест", – сказал Гройсман.

"Я думаю, что наши идеи, которые мы в ближайшее время презентуем, будут достаточно эффективными. И здесь важно, чтобы мы двигались очень быстро", – добавил он.

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