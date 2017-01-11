Минюст запустил Единый реестр должников

Министерство юстиции запустило работу Единого реестра должников, против которых открыто соответствующее исполнительное производство.

Об этом сообщает в среду 11 января пресс-служба Минюста.

"5 января этого года вступили в силу положения Закона "Об исполнительном производстве", которыми предусмотрен запуск Единого реестра должников. В этот реестр вносятся данные о гражданах и компаниях, которые в соответствии с решениями суда признаны должниками и в отношении которых открыто соответствующее исполнительное производство", - говорится в сообщении.

В Минюсте отметили, что Реестр является составной частью автоматизированной системы исполнительного производства и создан с целью обнародования в режиме реального времени информации о невыполненных имущественных обязательствах должников.

Согласно действующему законодательству, исполнитель одновременно с вынесением постановления об открытии исполнительного производства обязан внести в указанный реестр сведения в отношении должников, имеющих обязательства перед физическими или юридическими лицами по судебным решениям и решениям других органов.

В Едином реестре должников будет содержаться информация по должникам, в отношении которых исполнительные производства зарегистрированы в системе после запуска данного реестра.

Одновременно в Министерстве рассказали, что в Реестр не вносятся данные о должниках, которые являются государственными органами, органами местного самоуправления; не имеют задолженности по исполнительному документу о взыскании периодических платежей более 3 месяцев и по решению неимущественного характера.

"Сведения о должнике исключаются из Единого реестра должников одновременно с вынесением постановления об окончании исполнительного производства, возвратом исполнительного документа взыскателю, возвратом исполнительного документа в суд, или в день установления исполнителем факта отсутствия задолженности по исполнительным документам о взыскании периодических платежей", - отметили в министерстве.

Напомним, ранее, в октябре 2016 года, в Минюсте объяснили, при каких условиях из-за долгов за коммуналку могут отобрать жилье.

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