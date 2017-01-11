НБУ признал "Платинум Банк" неплатежеспособным

Правление Национального банка приняло решение об отнесении ПАО "Платинум Банк" к категории неплатежеспособных. Об этом говорится в сообщении регуялтора.

Как отмечает регулятор, по состоянию на 1 января 2017 банк не достиг положительного значения капитала из-за чего, правление НБУ приняло решение об отнесении Платинум Банка к категории неплатежеспособных.

Нацбанк отмечает, что 97% (197 тыс.человек) всех вкладчиков Платинум Банка получат свои вклады в полном объеме, поскольку их размер не превышает гарантированную Фондом гарантирования вкладов физлиц сумму 200 тыс. грн.

"Клиенты с большими объемами вкладов получат их в пределах суммы, гарантированной Фондом. Фонд обеспечит выплаты гарантированной суммы вкладов в объеме около 4,8 млрд.грн", - говорится в сообщении.

По состоянию на 10 января 2017 физическими лицами - владельцами существенного участия в Платинум Банке является Борис Кауфман и Григорий Гуртовой независимо от формального владения с учетом осуществления значительного влияния на управление и деятельность банка.

НБУ признал Гуртового и Кауфмана владельцами существенного участия на основе анализа операций банка. Кроме того, Кауфман подтвердил осуществления значительного влияния на управление банком в письменном заявлении, поданном в Нацбанк.

Структура собственности банка признана Нацбанком непрозрачной в июне 2016 года. В августе 2016 Кауфман подал в Нацбанк пакет документов для согласования приобретения существенного участия в банке в размере более 75% через подконтрольные ему компании.

На сегодня Нацбанк не согласовывал Кауфману приобретение акций банка с учетом непредставления отдельных документов, в частности, из-за отсутствия разрешения Антимонопольного комитета на концентрацию.

По информации Нацбанка, Антимонопольный комитет в декабре 2016 года вернул без рассмотрения пакет документов по приобретению Кауфманом контроля в ПАО "Платинум Банк".

Как отмечает "Экономическая правда", на данный момент из "второй двадцатки", по размерам активов, это единственный банк с отрицательным капиталом.

По итогам третьего квартала собственный капитал "Платинум" упал до отрицательного значения и составил "минус" 162 млн грн, регулятивный капитал упал до "минус" 157 млн грн.

Отрицательный капитал банка означает, что уже сейчас у него нет достаточного количества активов, чтобы рассчитаться по своим пассивами (привлеченными средствами).

Согласно данным НБУ, за 9 месяцев 2016 банк зафиксировал убыток в размере 333 млн грн. Его процентные расходы превысили процентные доходы на 287 млн грн.

Кроме этого, на конец сентября сформированные резервы покрывали кредитный портфель в 6 млрд грн на достаточно скромные 13,7%. В то же время, 44,7% всех выданных банком займов - это были кредиты связанным лицам.

По оценке опрошенных ЭП финансистов, вопрос докапитализации банка стоит 2-3 млрд грн.

Напомним, в декабре НБУ заявлял, что суды возобновили деятельность девяти "зомби-банков".

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