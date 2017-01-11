Часть украинской зерновой корпорации могут купить китайцы

Активы Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины оцениваются в 3,9 млрд грн, часть из них может выкупить китайская сторона.
Об этом в интервью "Новому времени" сказал и.о. председателя Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины Александр Григорович.
"Я рассчитываю, что мы покажем в бухгалтерском отчете изменение стоимости активов. Если говорить о цифрах, то если раньше нас оценивали в 729 млн грн, то теперь это уже 3,9 млрд грн. Китайцы рассматривают вариант частичного выкупа", - подчеркнул Григорович.
По его словам, китайские партнеры получили предложение об участии в приватизации от министра агрополитики и от самой госкорпорации.
"Они заинтересовались этим предложением. Но хотят официального разъяснения: каков порядок, процедура, сроки, условия. Т.е., более четкой информации", - сказал чиновник.
Григорович подчеркивает, что продажу необходимо осуществлять на выгодных для государства условиях.
"Чтобы не вышло так, что мы организуем приватизацию, а в итоге потеряем даже то, что имели. Здесь нужно действовать продуманно и ориентироваться на достижение лучшего результата. А какой способ выбрать - я думаю, что Фонд госимущества найдет и предложит лучший вариант. Это может быть конкурс или аукцион", - считает Григорович.
Как сообщалось ранее, в Украине за первые восемь месяцев 2016 г. по сравнению с аналогичным периодом 2015 наблюдался рост внешней торговли аграрной продукцией. 40% украинского экспорта составила агропродукция.
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