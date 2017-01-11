Facebook планирует запустить рекламу внутри видео

Facebook тестирует проигрывание рекламы "внутри ролика". Объявление будет появляться после того, как видео запустили. Об этом информирует ВВС Украина.
Вероятно, объявление сначала появятся на Facebook в видео от профессиональных "паблишеров", сообщил один из аналитиков. На сегодня социальная сеть позволяет проигрывание объявлений перед началом видео.
"Паблишеры" будут получать 55% дохода от продажи рекламы внутри ролика, сообщает сайт о технологиях Recode.
В Facebook от комментариев отказались.
"Рекламодатели крайне заинтересованы в видео-рекламе", - отметила аналитик Элени Мароули из IHS Markit.
По ее словам, если "Facebook хочет получать деньги от рекламы, ему надо инвестировать больше средств в развитие видео".
Мароули сообщила, что такой тип объявлений будет мешать пользователям, которые просматривают видео на Facebook. Но она отметила, что в социальной сети стоит самой решить, будут ли "вставки" короче, чем обычная ТВ-реклама.
В любом случае, добавила Мароули, Facebook стремится увеличить доходы, которые он может получать от видеоконтента.
Напомним, в начале 2016 года Facebook втрое увеличил прибыль. Основатель Faceboоk Марк Цукерберг - седьмой в списке самых богатых людей планеты.
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