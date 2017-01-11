В первые месяцы 2017-го украинцев ждёт резкий скачок доллара до 29 грн

После новогодних праздников и рождественских выходных украинцев ждет неприятный сюрприз. Экономисты поясняют: январь и февраль – сложные месяцы для национальной валюты и в этот период можно ожидать "пика" падения гривни. После курс стабилизируется, однако в первые месяцы 2017-го, по прогнозам экономистов, доллар может обойтись украинцам в 28,5-29 гривен, пишет "Сегодня.ua".

В 2015-м курс национальной валюты за первые два месяца опустился с 24,9 до 30 гривен, за аналогичный период прошлого года – с 16,6 до 20 гривен. В этом же году, прогнозируют эксперты, за январь-февраль возможна девальвация с 27 до 28,5 гривни. А при плохом сценарии – и до 30 гривен за доллар.

"В январе нам надо заплатить кредит МВФ и выплатить проценты по государственным долгам", – рассказывает президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

По словам эксперта, на погашение задолженности придется потратить около 800 миллионов долларов. Эти средства можно взять с золото-валютного резерва страны.

По словам Охрименко, также планировалось, что кредит погасят за счет нового кредита.

"На сегодняшний момент главное – долги. Были планы, что в начале этого года Украина получит новый кредит от МВФ и правительство за счет нового кредита погасит старый. А теперь получается так, что кредит нам не дали, можно погашать за счет валютно-резервных резервов, или за счет своих источников", – рассказывает президент Украинского аналитического центра.

На данный момент золотовалютные резервы Украины составляют 15,539 миллиардов долларов, говорится в сообщение Национального банка. При этом объем резервов оказался на два миллиарда долларов ниже, чем планировалось ранее.

"НБУ ожидал, что четвертый транш от МВФ на сумму 1,3 миллиарда долларов поступит до конца прошлого года. В этом случае, а также в случае поступления 600 миллионов евро от Еврокомиссии до конца года, на конец 2016 международные резервы должны были вырасти до 17,5 миллиарда долларов. Соответственно, неполучения этого финансирования привело к тому, что фактический объем резервов оказался ниже", – говорится в отчете Нацбанка.

Если Нацбанк воспользуется для погашения кредита резервом, курс доллара, по словам Охрименко, останется в пределах 27 гривен, если же НБУ примет решение покупать валюту на рынке, курс подскачет до 28,5-30 гривен.

"Январь – тяжелый месяц. Февраль – сложно сказать, там будут влиять импортеры и поступление денег от гастарбайтеров. Если будут такие же поступления, как и в прошлом году, то можно ожидать укрепление гривни, например, на уровне 27. Но если денег не будет, а риск такой существует, тогда ситуация будет сложнее", – уверен экономист.

В феврале на курс гривни также повлияет необходимость закупать энергоресурсы за границей и конъектура на внешних рынках. Как отмечает руководитель аналитического отдела Concorde Capital Александр Паращий, в феврале из-за затяжных выходных в Китае (китайский Новый год наступит 28 января и будет отмечаться 15 дней) происходит спад на рынках руды и стали, которую экспортирует Украина.

"Возможен сезонный всплеск в феврале, как это было в предыдущие три года. Тогда можно ждать пика – курс может быть 28,5 и даже 29 гривен и выше. Но это будет кратковременное явление. Надеюсь, в феврале мы получим транш от МВФ, который позитивно повлияет на курс. Мы знаем, когда МВФ предоставляет нам кредит, курсовые ожидания меняются и гривня укрепляется", – рассказывает Александр Паращий.

При этом до конца 2017-го, согласно прогнозу Concorde Capital, доллар в Украине будет стоить 28,5 гривни, а в среднем по году – 28 гривен.

"После февраля гривня укрепится и будет плавно идти к отметке 28,5 гривни к концу года. Очевидно, на курс повлияют новости о следующих траншах МВФ. 17 февраля должен быть суд по "кредиту Януковича", там могут быть негативные сюрпризы. Еще один серьезный фактор – результаты судебных разбирательств "Нафтогаза" и "Газпрома" (будет в первом полугодии)", – поясняет Александр Паращий.

В ближайшие недели гривна, вероятнее всего, укрепится, а курсы доллара снизятся на разных сегментах валютного рынка приблизительно на 0,5 гривни, считает старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб. Девальваиция гривни в этом году связана с возвратом после праздников на рынок валюты импортеров, однако во вторник, отмечает аналитик, НБУ продемонстрировал волю "заливать" пики спроса валютными аукционами.

Гривня будет постепенно снижаться до 28 за доллар к концу года, уверен Вадим Иосуб. При этом динамика валюты во многом будет зависеть от темпов проводимых реформ и связанными с этим очередными траншами кредита МВФ, от нагрузки на "печатный станок", которую может вызвать необходимость рекапитализации "Приватбанка", а также от ситуации на юго-востоке страны и социально-политической стабильности в целом.

"В конце прошлого года мы были свидетелями того, насколько рост политической напряженности быстро реализуется в рост девальвационных ожиданий", – отмечает эксперт.

Министерство финансов и Национальный банк прогнозируют: курс доллара в этом году будет колебаться в пределах 27,2-27,7 гривни. Именно такой показатель заложен в бюджете страны на 2017 год. Этот прогноз вызывает сомнение у финансовых аналитиков. Как отмечает председатель Комитета экономистов Андрей Новак, в бюджете за прошлый год заложили курс доллара в пределах 24,1-24,4 гривни, однако уже к концу года курс перевалил за 27 гривен.

"Нельзя делать прогноз курса гривни. Для прогноза нет базы прогнозирования – курсовой стратегии правительства и НБУ. То, что НБУ называет стратегией плавающего курса – самоустранение от влияния на курсовую ситуацию. Если бы была курсовая стратегия, можно было прогнозировать, на что рассчитывает Нацбанк", – уверен экономист.

Напомним, Национальный банк отказался от фиксированного курса гривни еще в 2014-м. Позже глава НБУ Валерия Гонтарева заявила, что фиксированного курса не будет "даже в мирное время", а плавающий курс противодействует внешним вызовам и шокам.

К слову, от курс гривни зависят цены на бензин, некоторые лекарства, квартиры, импортную технику и продукты. Как рассказывает замдиректора НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев, каждые 10 копеек девальвации гривны создают экономические обоснования поднимать стоимость бензина на АЗС на 7 копеек. Даже при условии обвала цен на нефть, девальвация гривны может привести к подорожанию топлива.

Александр Охрименко отмечает: от доллара также зависят цены на бытовую химию.

"Подорожают импортные товары, а это лекарства, фрукты, рыба. И продукция, связанная с химией. Так как у нас химия импортная, начиная от зубной пасты, заканчивая пластмассовыми прищепками, потому что это все или делается с химией, или завозится. То же самое одежда. Одежда делается из импортных компонентов", – говорит Охрименко.

Импортные товары дорожают пропорционально девальвации, отмечает экс-министр экономики Виктор Суслов.

"У нас в полной пропорциональности от девальвации курса повышаются цены, поскольку берется цена в евро или в долларах, что касается импорта, и просто умножается курс при переводе в гривню. Плюс и налоги возрастают. Так что цены еще растут несколько больше, чем девальвация", – говорит заслуженный экономист Украины.

Ранее банкиры спрогнозировали курс гривны на 2017 год: он по-прежнему будет волатильным.

А в конце декабря в Нацбанке объяснили, с чем связаны колебания курса гривны. Тогда котировки гривны к доллару США на межбанковском валютном рынке установились на уровне 27,15/27,35 грн/долл.

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