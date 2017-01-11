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NEWSru.ua // Экономика // Среда, 11 января 2017 г.
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НБУ отменил график увеличения уставного капитала для банков
время публикации: 21:36
последнее обновление: 21:40
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Национальный банк Украины отменил график увеличения уставного капитала для украинских банков

Национальный банк Украины отменил график увеличения уставного капитала для украинских банков.

Об этом говорится в соответствующем постановлении НБУ.

"Согласно статьям 7, 15, 55, 56 Закона Украины о Национальном банке Украины, статьям 31, 66 Закона Украины "О банках и банковской деятельности", с целью систематизации нормативно-правовых актов Национального банка Украины Правление Национального банка Украины постановляет признать недействительным постановление Правления Национального банка Украины от 04 февраля 2016 года № 58 "Об увеличении капитала банков Украины", - отмечается в документе.

В отмененном постановлении содержались требования по докапитализации украинских банков до 300 млн грн по состоянию на 11 января 2017 года. Кроме того, предполагалось, что уставный капитал должен вырасти до 400 миллионов с 11 января 2018 года, до 450 миллионов гривень - с 11 января 2019 года, до 500 миллионов гривень - с 11 июля 2024 года.

Напомним, ранее сообщалось, что Кабмин подправил порядок участия государства в капитализации неплатежеспособного банка.

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Среда, 11 января 2017 г.  

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