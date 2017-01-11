НБУ отменил график увеличения уставного капитала для банков

Национальный банк Украины отменил график увеличения уставного капитала для украинских банков.
Об этом говорится в соответствующем постановлении НБУ.
"Согласно статьям 7, 15, 55, 56 Закона Украины о Национальном банке Украины, статьям 31, 66 Закона Украины "О банках и банковской деятельности", с целью систематизации нормативно-правовых актов Национального банка Украины Правление Национального банка Украины постановляет признать недействительным постановление Правления Национального банка Украины от 04 февраля 2016 года № 58 "Об увеличении капитала банков Украины", - отмечается в документе.
В отмененном постановлении содержались требования по докапитализации украинских банков до 300 млн грн по состоянию на 11 января 2017 года. Кроме того, предполагалось, что уставный капитал должен вырасти до 400 миллионов с 11 января 2018 года, до 450 миллионов гривень - с 11 января 2019 года, до 500 миллионов гривень - с 11 июля 2024 года.
Напомним, ранее сообщалось, что Кабмин подправил порядок участия государства в капитализации неплатежеспособного банка.
|
Cсылки по теме:
Порошенко: мы гарантируем клиентам ПриватБанка сохраннорсть вкладов. ЕБРР поддерживает национализацию банка
// NEWSru.ua // Экономика // 19 декабря 2016 г.
Нацбанк завершает работу по раскрытию структуры собственности в отношении 6 банков
// NEWSru.ua // Экономика // 22 ноября 2016 г.
НБУ признал банк "Артем" неплатежеспособным
// NEWSru.ua // Экономика // 16 ноября 2016 г.
"Укрэксимбанк" просит 12 миллиардов помощи – СМИ
// NEWSru.ua // Экономика // 2 октября 2016 г.
Гонтарева ожидает медленного восстановления кредитования в Украине
// NEWSru.ua // Экономика // 29 сентября 2016 г.
"Фидобанк" признали неплатежеспособным и на месяц ввели временную администрацию
// NEWSru.ua // Экономика // 20 мая 2016 г.
НБУ принял концепцию слияния банков
// NEWSru.ua // Экономика // 16 марта 2016 г.
Нацбанк Украины расширил возможности банков, нуждающихся в рефинансировании
// NEWSru.ua // Экономика // 23 февраля 2016 г.
Кабмин определил условия докапитализации банков
// NEWSru.ua // Экономика // 24 ноября 2014 г.