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NEWSru.ua // Экономика // Среда, 11 января 2017 г.
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Фонд госимущества пустит "Черноморское морское пароходство" с молотка
время публикации: 18:19
последнее обновление: 18:19
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Фонд государственного имущества Украины выставил государственную судоходную компанию "Черноморское морское пароходство" (ЧМП) на приватизацию

Фонд государственного имущества Украины выставил государственную судоходную компанию "Черноморское морское пароходство" (ЧМП) на приватизацию.

Данная информация размещена в "Ведомостях приватизации".

Стоимость основных средств судоходной компании по состоянию на 30 сентября 2016 года составляет 180467 тыс. грн, остаточная - 83168 тыс. грн.

ФГИУ также выставил на приватизацию государственное предприятие водных путей "Устьдунайводпуть".

В сообщении отмечено, что данные предприятия не имеют стратегического значения для экономики и безопасности государства.

"Черноморское морское пароходство" - предприятие Укрморречфлота, осуществлявшее перевозку грузов и пассажиров в пределах Черноморскоазовского бассейна, а также ремонт и строительство судов на судоремонтных заводах. По состоянию на 1992 год в составе ЧМП насчитывалось 255 судов. Задолженность на декабрь 1992 года составляла 170 млн долларов.

В течение 1993 года 160 судов было передано оффшорным компаниям. В 1994-1997 годах количество кораблей "Черноморского морского пароходства" уменьшилось больше чем на 200, в том числе в 1995-1997 годах компания потеряла 171 лодку.

По состоянию на 2004 год в "Черноморском морском пароходстве" осталось 6 судов, а задолженность по кредитам составляла 11,1 млн долларов. В 2008 год в Черноморском морском пароходстве насчитывался один самоходный плашкоут "Парутино".

В начале 2013 года экс-президент Украины Леонид Кравчук заявил, что преобразование "Черноморского морского общества" в акционерное общество было ошибкой.

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