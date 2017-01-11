Фонд госимущества пустит "Черноморское морское пароходство" с молотка

Фонд государственного имущества Украины выставил государственную судоходную компанию "Черноморское морское пароходство" (ЧМП) на приватизацию.

Данная информация размещена в "Ведомостях приватизации".

Стоимость основных средств судоходной компании по состоянию на 30 сентября 2016 года составляет 180467 тыс. грн, остаточная - 83168 тыс. грн.

ФГИУ также выставил на приватизацию государственное предприятие водных путей "Устьдунайводпуть".

В сообщении отмечено, что данные предприятия не имеют стратегического значения для экономики и безопасности государства.

"Черноморское морское пароходство" - предприятие Укрморречфлота, осуществлявшее перевозку грузов и пассажиров в пределах Черноморскоазовского бассейна, а также ремонт и строительство судов на судоремонтных заводах. По состоянию на 1992 год в составе ЧМП насчитывалось 255 судов. Задолженность на декабрь 1992 года составляла 170 млн долларов.

В течение 1993 года 160 судов было передано оффшорным компаниям. В 1994-1997 годах количество кораблей "Черноморского морского пароходства" уменьшилось больше чем на 200, в том числе в 1995-1997 годах компания потеряла 171 лодку.

По состоянию на 2004 год в "Черноморском морском пароходстве" осталось 6 судов, а задолженность по кредитам составляла 11,1 млн долларов. В 2008 год в Черноморском морском пароходстве насчитывался один самоходный плашкоут "Парутино".

В начале 2013 года экс-президент Украины Леонид Кравчук заявил, что преобразование "Черноморского морского общества" в акционерное общество было ошибкой.

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