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NEWSru.ua // Экономика // Среда, 11 января 2017 г.
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Невестка Порошенко зарегистрировала торговый знак
время публикации: 14:15
последнее обновление: 16:17
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Невестка Порошенко зарегистрировала торговый знак

Невестка президента Украины Юлия Порошенко зарегистрировала торговый знак agrohub. Об этом свидетельствуют данные Украинского института интеллектуальной собственности, передает "Интерфакс-Украина".

Соответствующий товарный знак зарегистрирован 26 декабря 2016 года.

Ранее в комментарии изданию "Новое время" Порошенко сообщила, что на территории ВДНХ в Киеве возможно создание agrohub - коворкингового пространства и экосистемы, где было бы все необходимое для развития бизнеса.

"Мы привлекаем большие корпорации, предпринимателей-инноваторов, академии и научные институты, а затем обеспечиваем взаимодействие, чтобы на стыке появлялись классные продукты", – сообщила она "Новому времени".

По словам Порошенко, большие корпорации получают возможность найти таланты, а молодые стартапы, которые придут в акселератор, смогут опробовать свои идеи на практике и найти первых клиентов.

Напомним, согласно декларации, у Юлии Порошенко есть часы Breguet. Она получила 1 млн 960 тыс. 088 грн по основному месту работы, 59 тыс. 158 грн декретных выплат, 68 тыс. 808 грн траховых выплат, 24 тыс. 628 грн - выплат по процентам. На банковских счетах невестки Порошенко есть более 205,2 тыс. долл., около 137,7 тыс. евро и почти 230 тыс. грн.

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Среда, 11 января 2017 г.  

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