Официальный курс валют и банковских металлов на 11 января

Официальный курс валют на 11 января, установленный Национальным банком Украины. Доллар и евро подорожали, российский рубль подешевел.

Нацбанк Украины установил на 11 января 2016 года официальные курсы валют на уровне: 2718.6833 грн за 100 долларов, 2872.8326 грн за 100 евро, 4.5347 грн за 10 российских рублей.

С сегодняшним курсом на остальные мировые валюты можно ознакомиться на официальном сайте Национального банка Украины.

Наличный курс валют на 11 января, по данным Finance.ua.

Покупка: 27.30 грн за 1 доллар, 28.61 грн за 1 евро, 4.1 грн за 10 российских рублей.

Продажа: 28.01 грн за 1 доллар, 29.65 грн за 1 евро, 4.6 грн за 10 российских рублей.

Официальный курс банковских металлов на 11 января, установленный Национальным банком Украины. Золото, серебро, платина и палладий подорожали.

Нацбанк Украины установил на 11 января такие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций: золото – 323387.38 грн, серебро – 4530.69 грн, платина – 265343.49 грн, палладий – 206619.93 грн.

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