Нардепы могут проголосовать за введение пени за просрочку оплаты услуг ЖКХ

Новая редакция закона о жилищно-коммунальных услугах, которая ожидает рассмотрения Верховной Радой, предусматривает начисление пени за несвоевременную уплату долга по ЖКХ в размере 0,1% от его суммы за каждый день просрочки.

Как отмечается в опубликованной в ZN.UA статье, уровень оплаты украинцами услуг ЖКХ падает, а убытки коммунальных предприятий растут. Возможность оформить пятилетнюю "рассрочку" на оплату коммунальных услуг ситуацию исправить не смогла.

"В 2016-м с населением было заключено 36 тысяч договоров о погашении реструктуризированной задолженности на общую сумму 165 млн гривен. Сумма внесенных платежей с учетом долгосрочных договоров составила и того меньше — 102,6 млн гривен. На фоне более чем 12-миллиардного прироста долгов только за прошлый год выглядят эти инициативы, мягко говоря, бледно", - говорится в статье.

Введение пени для неплательщиков, по мнению властей, будет мотивировать граждан платить по долгам за ЖКХ.

"Новая редакция закона о жилищно-коммунальных услугах, которая сейчас находится в парламенте, предусматривает начисление 0,1% от суммы долга за каждый день просрочки. С одной стороны, размер пени выглядит относительно небольшим, если речь идет о платежке в полторы тысячи и задолженности в пару месяцев (хотя в пересчете на 12 месяцев "накапывает" 36,5% годовых), с другой — если в семье действительно нет денег на оплату самого счета, пеня достаточным мотиватором не станет", - отмечается в статье.

Отметим, за 2016 год общая сумма задолженности населения Украины по оплате услуг ЖКХ увеличилась на 12,5 миллиарда гривен, то есть более чем в два раза.

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