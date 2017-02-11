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NEWSru.ua // Экономика // Суббота, 11 февраля 2017 г.
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Нардепы могут проголосовать за введение пени за просрочку оплаты услуг ЖКХ
время публикации: 18:42
последнее обновление: 18:42
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Нардепы могут проголосовать за введение пени за просрочку оплаты услуг ЖКХ
Уровень оплаты украинцами услуг ЖКХ падает
Введение пени для неплательщиков, по мнению властей, будет мотивировать граждан платить по долгам за ЖКХ

Новая редакция закона о жилищно-коммунальных услугах, которая ожидает рассмотрения Верховной Радой, предусматривает начисление пени за несвоевременную уплату долга по ЖКХ в размере 0,1% от его суммы за каждый день просрочки.

Как отмечается в опубликованной в ZN.UA статье, уровень оплаты украинцами услуг ЖКХ падает, а убытки коммунальных предприятий растут. Возможность оформить пятилетнюю "рассрочку" на оплату коммунальных услуг ситуацию исправить не смогла.

"В 2016-м с населением было заключено 36 тысяч договоров о погашении реструктуризированной задолженности на общую сумму 165 млн гривен. Сумма внесенных платежей с учетом долгосрочных договоров составила и того меньше — 102,6 млн гривен. На фоне более чем 12-миллиардного прироста долгов только за прошлый год выглядят эти инициативы, мягко говоря, бледно", - говорится в статье.

Введение пени для неплательщиков, по мнению властей, будет мотивировать граждан платить по долгам за ЖКХ.

"Новая редакция закона о жилищно-коммунальных услугах, которая сейчас находится в парламенте, предусматривает начисление 0,1% от суммы долга за каждый день просрочки. С одной стороны, размер пени выглядит относительно небольшим, если речь идет о платежке в полторы тысячи и задолженности в пару месяцев (хотя в пересчете на 12 месяцев "накапывает" 36,5% годовых), с другой — если в семье действительно нет денег на оплату самого счета, пеня достаточным мотиватором не станет", - отмечается в статье.

Отметим, за 2016 год общая сумма задолженности населения Украины по оплате услуг ЖКХ увеличилась на 12,5 миллиарда гривен, то есть более чем в два раза.

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Суббота, 11 февраля 2017 г.  

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