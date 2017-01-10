Yahoo сменит название, а её глава покинет свой пост

Новые хозяева сервиса Yahoo не планируют продлевать соглашение с самой влиятельной женщиной в IT-сфере, Мариссой Майер.
Американская интернет-компания Yahoo! Inc. после завершения сделки с Verizon Communications Inc. изменит название и лишится своего исполнительного директора Мариссы Майер и еще нескольких топ-менеджеров, пишет TechCrunch.
После завершения продажи основного бизнеса Yahoo изменит название на Altaba Inc., сообщается в пресс-релизе компании. Оставшиеся у Altaba активы включают долю в Alibaba Group Holding Ltd. и Yahoo Japan Corp.
Напомним, американская телекоммуникационная компания Verizon Communications Inc. в июле 2016 года договорилась по покупке Yahoo! за 4,8 миллиарда долларов.
Как стало известно журналистам, только пять членов совета директоров останутся в компании Altaba: Тор Брахам, Эрик Брандт, Кэтрин Фридман, Томас МакИнерни и Джеффри Смит. Остальная часть топ-менеджмента Yahoo, в том числе генеральный директор Марисса Майер, уйдут в отставку.
В 2014 году авторитетный журнал Fortune включил Майер в список самых успешных женщин в возрасте до 40 лет. А уже в марте 2016 года то же издание поместило ее в рейтинг самых разочаровывающих топ-менеджеров планеты.
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