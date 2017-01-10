Мининфраструктуры назначит ответстенным за украинские порты латвийца Вецкаганса

Министерство инфраструктуры на этой неделе назначит нового и.о. руководителя госпредприятия "Администрация морских портов Украины" (АМПУ) - Райвиса Вецкаганса.

Об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян, передает пресс-служба ведомства.

"Несмотря на неоднократные попытки правительства и Министерства инфраструктуры нормализовать деятельность АМПУ, государственное предприятие остается образцом неэффективности, коррупции и злоупотреблений. Возникает много вопросов и по поводу управляемости АМПУ", - сказал Омелян.

Министр особо отметил, что такого сопротивления со стороны руководства предприятия на любые предложения министерства по упорядочению его работы не было нигде.

"Все наши решения блокируются или игнорируются. Поэтому мы меняем руководство АМПУ, что станет первым шагом в масштабной реформе морской отрасли", - подчеркнул Омелян.

Он заявил, что соответствующие изменения были анонсированы ним еще в начале декабря 2016 года.

"Возможно, именно это побудило руководство, которое мы сейчас меняем, выписать себе премии за декабрь в размере от 700 тыс. гривен до 1,5 млн гривен на человека. И это только официальные премии. Можно только представить масштабы злоупотреблений на государственном предприятии", - подчеркнул министр.

Он также заявил, что с целью нормализации работы предприятия министерство назначило и.о. председателя ГП "Адиминистрация морских портов Украины" Сергея Гронского: "Это - временная мера с целью установления нормального рабочего диалога между Министерством и АМПУ, а также остановки злоупотреблений, которые осуществляются на предприятии. Уже на этой неделе будет назначен новый и.о. руководителя АМПУ - Райвис Вецкаганс".

Министр отметил, что смена руководства АМПУ - один из этапов реформирования морской отрасли.

"Полноценная реформа предусматривает создание Морской администрации, которая возьмет на себя все задачи АМПУ. Также будет проведена существенная оптимизации структуры и персонала предприятия. Вопрос номер один - смена руководства, реформа и параллельно с этим - корпоратизация, как этого требует украинское законодательство", - подытожил Омелян.

Райвис Вецкаганс - гражданин Латвии, имеет более чем 16-летний опыт деятельности в сферах управлении предприятиями сектора транспорта и логистики, пароходства и финансовых услуг.

Занимал должности члена правления, вице-президента АО "Латвийское пароходство", члена правления крупнейшего портового терминала по обработке насыпных и генеральных грузов в странах Балтии Rigas Centralais Terminals, а также председателя правления ООО "Riga Container Terminal".

Напомним, в апреле 2016 года Кабинет министров Украины во время заседания назначил главой ПАО "Укрзализныця" (Украинские железные дороги. - Ред.) экс-главу железнодорожной компании Польши PKP Cargo Войцеха Бальчуна.

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