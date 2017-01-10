 ]]>
]]>
українськоюРУС
NEWSru.ua // Экономика // Вторник, 10 января 2017 г.
расширенный поиск

europe.newsru.ua

Уровень безработицы в еврозоне упал до семилетнего минимума
время публикации: 08:10
последнее обновление: 08:11
версия для печати сохранить в виде файла отправить по почте

Два месяца подряд - в октябре и ноябре 2016 года - уровень безработицы в Еврозоне удержался на низкой за последние семь лет отметке. По его данным Европейского статистического ведомства Eurostat, уровень безработицы в среднем по всем странам еврозоны в этот период составил 9,8 процента. Это самый низкий показатель с июля 2009 года, передает Deutsche Welle со ссылкой на dpa.

В то же время Eurostat отмечает, что разница в показателях отдельных 19-ти странах Европейского валютного союза остается существенной. Германия в ноябре прошлого года в соответствии с европейскими стандартами обсчитала показатель в 4,1 процента безработных в стране, что стало самым низким показателем в Еврозоне. Самый высокий показатель уровня безработицы - в Греции, где в сентябре прошлого года он составил 23,1 процента.

Несмотря на общую тенденцию к сокращению, безработица растет в Эстонии, Италии и на Кипре.

В Европейском Союзе в целом уровень безработицы также сократился - до 8,3 процента. Это стало минимумом с февраля 2009 года, добавляет Eurostat. По его информации, в ЕС не имеют работы 20,4 миллиона человек.

Напомним, в Украине на одну вакансию претендует 9 человек.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявлял, что на оккупированном Донбассе уровень безработицы достигает 80%.

При этом МВФ прогнозирует постепенное снижение инфляции и безработицы в Украине.

facebook

Cсылки по теме:

Главе Apple урезали зарплату из-за снижения продаж
// NEWSru.ua // Экономика // 7 января 2017 г.

В Украине за последние недели "закрылось" 128 тысяч частных предпринимателей
// NEWSru.ua // Экономика // 6 января 2017 г.

На Николаевщине безработных учат искать работу с помощью мультфильмов
// NEWSru.ua // Украина // 6 января 2017 г.

В Украине появился профсоюз заробитчан в Польше
// NEWSru.ua // Украина // 5 января 2017 г.

Уровень безработицы на оккупированных территориях Донбасса достиг 50% - ООН
// NEWSru.ua // Экономика // 25 октября 2016 г.

Украинские заробитчане перевели в Украину 2,8 млрд. долларов
// NEWSru.ua // Экономика // 17 февраля 2016 г.


Последняя новость NEWSru.ua – 08:18
 Украинцев ждёт пасмурная и снежная погода. На Одесчине восстановили движение фур
// Украина


]]>
Рейтинг@Mail.ru
]]>
Вторник, 10 января 2017 г.  

Последняя новость – 08:18

Все права на материалы, находящиеся на сайте NEWSru.ua, охраняются в соответствии с законодательством, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов и новостей сайта гиперссылка на NEWSru.ua обязательна.
Специальные цены для прямых рекламодателей
Размещение рекламы на сайте
Обратная связь: Редакция сайта / Техническая служба / Рекламный отдел
Любое последующее использование информационных материалов/новостей агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости запрещено и осуществляется только с письменного согласия агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости.
© NEWSru.ua: Новости Украины 2007-2017