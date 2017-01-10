Уровень безработицы в еврозоне упал до семилетнего минимума

Два месяца подряд - в октябре и ноябре 2016 года - уровень безработицы в Еврозоне удержался на низкой за последние семь лет отметке. По его данным Европейского статистического ведомства Eurostat, уровень безработицы в среднем по всем странам еврозоны в этот период составил 9,8 процента. Это самый низкий показатель с июля 2009 года, передает Deutsche Welle со ссылкой на dpa.
В то же время Eurostat отмечает, что разница в показателях отдельных 19-ти странах Европейского валютного союза остается существенной. Германия в ноябре прошлого года в соответствии с европейскими стандартами обсчитала показатель в 4,1 процента безработных в стране, что стало самым низким показателем в Еврозоне. Самый высокий показатель уровня безработицы - в Греции, где в сентябре прошлого года он составил 23,1 процента.
Несмотря на общую тенденцию к сокращению, безработица растет в Эстонии, Италии и на Кипре.
В Европейском Союзе в целом уровень безработицы также сократился - до 8,3 процента. Это стало минимумом с февраля 2009 года, добавляет Eurostat. По его информации, в ЕС не имеют работы 20,4 миллиона человек.
Напомним, в Украине на одну вакансию претендует 9 человек.
Ранее президент Украины Петр Порошенко заявлял, что на оккупированном Донбассе уровень безработицы достигает 80%.
При этом МВФ прогнозирует постепенное снижение инфляции и безработицы в Украине.
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